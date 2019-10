Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien

Den Nobelpreis für Chemie teilen sich in diesem Jahr John B. Goodenough, M. Stanley Wittingham und Akira Yoshino. Sie werden ausgezeichnet für die Erfindung von Lithium-Ionen-Batterien, gab das Nobelpreiskomitee in Stockholm bekannt. Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien nutzen wir quasi Alle - als Akkus, zum Beispiel in unseren Smartphones, Tablets oder E-Fahrzeugen.

Lithium-Ionen-Akkus haben unsere Welt revolutioniert, mittlerweile sind sie aber nicht mehr ganz unumstritten. Außerdem stoßen sie leistungsbezogen an ihre Grenzen. Forscher arbeiten heute an verschiedenen, neuen Speichertechnologien.

Am Dienstag wurde der Nobelpreis für Physik verkündet. Er ging an drei Astrophysiker. An die beiden Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz von der Universität Genf und an James Peebles, er ist gebürtiger Kanadier, forscht und lebt aber schon lange in den USA.

Ausgezeichnet wurden sie für Forschungen, die zeigen, wie sich der Weltraum entwickelt hat. Die beiden Schweizer erhalten den Preis außerdem für die Entdeckung des ersten Exoplaneten im Jahr 1995.

Am Montag wurden zwei Amerikaner und ein Brite mit dem Medizin-Nobelpreis geehrt. Für ihre Erkenntnisse, wie Körperzellen mit unterschiedlichen Sauerstoffangeboten zurecht kommen. Und wie man diesen Mechanismus nutzen kann, um Krankheiten wie Blutarmut oder auch Krebs zu bekämpfen.