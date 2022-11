Charles III. - Vom ewigen Thronfolger zum König

Die Dokumentation zeichnet die wichtigsten Stationen seines Lebens vom nach.



1948 in London als Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor geboren, ist er das erste Kind von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, und damit Erbe der Krone.





Die Biografie des Prince of Wales ist gezeichnet von Höhen und Tiefen. Als Kind heißt es, habe er unter der strengen Erziehung im Internat gelitten, die ihn früh auf seine Rolle als künftiger König vorbereiten sollte. Nach seinem Militärdienst engagiert er sich in zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen, vor allem für benachteiligte Jugendliche.

Der heute 73-jährige Charles der Dritte war bei den Briten lange nicht sehr beliebt und das Scheitern seiner Ehe mit Diana, der "Königin der Herzen", haben die Briten lange nicht verziehen. Er und seine damalige Geliebte, seine spätere zweite Ehefrau Camilla Parker Bowles, füllten die Klatschspalten der Yellow Press.





Bevor Charles III. König wird, gilt sein Hauptengagement dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit. Auch für ein Aufhalten des Klimawandels setzt er sich ein. Er gilt als Gentleman-Farmer und Verteidiger bedrohter Arten.









Die Dokumentation blickt zurück auf das Leben des Mannes, der nun Oberhaupt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, des Commonwealth und der Church of England ist.







