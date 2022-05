Champions-League-Reform: Rettungsanker für große Klubs

Das UEFA-Exekutivkomitee hatte sich bereits im vergangenen Jahr entschieden: Die geplante Reform der Champions League soll ab 2024 umgesetzt werden. Nun diskutiert das Exekutivkomitee in Wien erneut über einige Details des Plans. Der Grund: Viele Fan-Initiativen, aber auch der organisierte europäische Fußball sieht dringenden Korrekturbedarf. Am Mittwoch soll der UEFA-Kongress über die Reform abstimmen.

Das ist geplant:

In der Champions League wird ab 2024 nicht mehr wie gewohnt mit 32 Teams in acht Vorrundengruppen gespielt. Das Teilnehmerfeld wird um vier Mannschaften erhöht, die Zeit der Gruppenspiele hat ein Ende. Die dann 36 Teams spielen künftig in einem Ligasystem, in dem aber nicht jeder gegen jeden antritt. Jedes Team soll demnach zehn statt bislang sechs Vorrundenspiele bestreiten: fünf Heim-, fünf Auswärtsspiele. Insgesamt würden so 100 Champions-League-Partien mehr als bisher angepfiffen.

Qualifikation: 32 Mannschaften qualifizieren sich wie zuvor über ihre heimischen Ligen. Zwei der vier zusätzlichen Tickets sollen laut Reformplan auf der Grundlage der Ergebnisse der vergangenen fünf Jahre vergeben werden - an Teams, die es über ihre nationalen Liga nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren. Das gilt als Entgegenkommen an jene großen Klubs aus England, Spanien und Italien, deren Plan einer eigenständigen Super League vor einem Jahr gescheitert war.

Einen weiteren Startplatz erhält der Fünfte der Fünfjahres-Nationenwertung (aktuell Frankreich), der letzte Platz geht an einen Meister einer kleineren Liga, der sonst die Qualifikation hätte spielen müssen.

Der Weg zum Titel: Die besten acht Teams der Tabelle stehen direkt im Achtelfinale. Die 16 dahinter platzierten Mannschaften tragen eine Playoff-Runde um die anderen acht Plätze aus. Vom Achtel- bis Halbfinale gibt es wie bisher Hin-und Rückspiele. Dann folgt das Finale in einem Spiel.

Die Kritik an den Plänen:

Die organisierten Fans der "Football Supporters Europe (FSE)" warnten in einem offenen Brief vor den Folgen der Reform: "Am Ende wird Ihre Entscheidung das Spiel für eine ganze Generation prägen, mit Auswirkungen auf jede Liga, jeden Klub, jeden Spieler und Fan in Europa." Gerichtet war das Schreiben an die Klub-Vereinigung ECA, die mit zwei Sitzen im UEFA-Exekutivkomitee vertreten ist.

Die FSE will mit einer europaweiten Bürgerinitiative den Fußball besser schützen. "Sport ist ein gesellschaftliches Gut, das allen gehört - nicht nur den Reichen und einer Elite", lautet die Begründung.

"Viele Fans haben sich in den letzten Monaten zu nötigen Reformen im Fußball Gedanken gemacht und gemerkt, dass ein zukunftsfähiger und nachhaltiger gesamteuropäischer Fußball ohne EU-weite Regulierungen schwer zu erreichen sein wird", sagt Helen Breit, Sprecherin der deutschen Fan-Initiative "Unsere-Kurve".

Der europäische Ligenverband European Leagues, in dem auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) organisiert ist, kritisiert unter anderem die geplante höhere Anzahl der Spiele. "So eine Steigerung wird der großen Mehrheit der Klubs schaden und nur sehr wenigen nutzen", sagt der Däne Claus Thomsen, Vorsitzender der European Leagues. Zudem fordert die Organisation die Teilnahme von mehr nationalen Meistern in der Champions League.

Des Weiteren sollten ausschließlich "sportliche Kriterien" über die Qualifikation entscheiden und nicht die Ergebnisse aus den vergangenen Jahren berücksichtigt werden. Das, so der Ligenverband, wäre eine Art Sicherheitsnetz für Großklubs, die eine schlechte Saison spielen, und verstoße gegen das Prinzip des Wettbewerbs. "Hier geht es um Herz und Seele des Fußballs. Das ist es, warum sich Fans jedes Wochenende für den Fußball begeistern", sagt Thomsen.

Zudem befeuert die derzeitige Praxis der Geldverteilung nach Meinung der European Leagues die zunehmende Ungleichheit und damit Langeweile in den jeweiligen Ligen (FC Bayern zehnmal in Folge deutscher Meister). Von den derzeit rund 3,5 Milliarden Euro Gesamteinahmen aus den europäischen Klubwettbewerben werden nur jeweils vier Prozent als Solidaritätszahlungen an die Klubs ausgeschüttet, die nicht mitspielen. Ab 2024 erhöhen sich die Einnahmen aus den TV-Verträgen auf rund fünf Milliarden Euro.