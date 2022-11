Champions League: Hammerlose für die deutschen Klubs

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss sich im Champions-League-Achtelfinale mit Paris St. Germain messen. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon in der Schweiz. Zudem spielt RB Leipzig gegen den Top-Favoriten Manchester City, während Borussia Dortmund auf den FC Chelsea trifft. Eintracht Frankfurt bekam SSC Neapel, den formstarken Tabellenführer der Serie A, zugelost.

In den Partien ohne deutsche Beteiligung erwartet der FC Brügge das Team von Benfica Lissabon, der FC Liverpool tirfft auf Real Madrid, der AC Mailand empfängt Tottenham Hotspur und Inter Mailand spielt gegen den FC Porto.

Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 14./15. sowie am 21./22. Februar 2023 statt, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März 2023.

ck/og (SID, dpa)