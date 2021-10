Champions League: FC Bayern bei Benfica gefordert

BENFICA LISSABON – BAYERN MÜNCHEN -:- (Anstoß 21.00 UHR MESZ)

----------

Ausgangslage:

Der FC Bayern ist mit zwei Siegen und 8:0 Toren in die neue Saison von Europas Königsklasse gestartet, Lissabon ist bei 3:0 Toren und einem Sieg und einem Remis ebenfalls noch ungeschlagen. Mit einem Sieg nähmen die Münchener Kurs auf den Gruppensieg. Die Bayern müssen auf den erkälteten Leon Goretzka und den angeschlagenen Alphonso Davies verzichten. Bei beiden war das Risiko eines Einsatzes zu hoch. Die 5:1-Torgala gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende in der Bundesliga dürfte den Bayern zusätzlichen Schwung verleihen.

Benfica Lissabon wartet noch auf den ersten Sieg gegen den FC Bayern. Der 3:0-Erfolg im Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Barcelona dürfte den Portugiesen zusätzliche Moral geben, endlich einen Dreier gegen den deutschen Rekordmeister einzufahren.

Stimmen der Trainer:

Julian Nagelsmann (Bayern München): "Ziel ist es, den Boden in Lissabon mit drei Punkten zu verlassen. Es geht darum, dass wir uns durchsetzen und dann eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale haben."

Jorge Jesus (Benfica Lissabon): "Benfica wird viel Abwehrarbeit leisten müssen. Wir müssen sehr organisiert spielen, um den Gegner überraschen zu können."

Statistik:

Zehnmal trafen die beiden Traditionsklubs bisher aufeinander, achtmal in der Champions League und zweimal in der Europa League. Gewinnen konnten die Portugiesen noch nie. Sieben Siege der Bayern stehen zu Buche, dreimal trennte man sich unentschieden. Im letzten Aufeinandertreffen Ende November 2018 feierten die Münchener in der Gruppenphase der Königsklasse einen deutlichen 5:1-Heimsieg.

Über das Spiel Benfica Lissabon gegen Bayern München halten wir Sie an dieser Stelle immer auf dem neuesten Stand. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr MESZ. Hier finden Sie anschließend auch die Story zum Spiel.