Russland: Tote Meerestiere und kranke Schwimmer durch rätselhafte Umweltkatastrophe

Die Behörden in der ostrussischen Stadt Petropawlowsk-Kamtschatskij warnen vor einem Besuch des nah gelegenen Chalaktyrskij-Strandes. Surfer hatten mehrfach von Kopfschmerzen, Fieber und Übelkeit oder sogar teilweise vom Verlust ihres Sehvermögens nach dem Schwimmen berichtet.

"Ich bemerkte, dass das Meer einen seltsamen Geschmack hatte und nicht so roch, wie sonst. Meine Augen taten weh, ich hatte einen trockenen, kratzenden Hals und mein Körper juckte höllisch", berichtet Anton Morozov, Gründer der örtlichen Surfschule Snowave, der DW. Er und sein Team hatten die ersten Symptome Anfang September. Erst später brachten sie die Beschwerden mit dem Meereswasser in Verbindung und meldeten dies den Behörden.

Seitdem verbreiten sich Bilder von am Strand liegenden toten Kraken, Robben, Seeigeln und Seesternen in den sozialen Medien. Strandbesucher erzählen, die toten Fische sähen aus, als wären sie gekocht worden.

Behörden untersuchen drei Ursachen

Die Behörden nahmen Wasserproben an den Stellen, wo laut Morozov bis Ende September eine "gelblich-grüne Flüssigkeit" entlang einer 20 bis 30 Kilometer langen Küstenlinie aufgetaucht war.

Noch wissen die Behörden nicht, was die Ursache für das kontaminierte Wasser ist

Anfang September klagten Surfer über juckende Augen und Kehlen nach dem Schwimmen am Chalaktyrsky-Strand

Die Ermittler untersuchen derzeit drei mögliche Ursachen der rätselhaften Umweltkatastrophe. Dazu gehören eine mögliche Verseuchung durch Giftmüll, ein Zusammenhang mitvulkanischen Aktivitäten in der Region und das natürliche Auftreten tödlicher Algenblüten, so der Gouverneur der Region Kamtschatka, Wladimir Solodow, auf einer Pressekonferenz am Montag.

Auf einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärt der Gouverneur außerdem, die Situation normalisiere sich wieder aufgrund der einzigartigen Fähigkeit des Ozeans, sich selbst zu regenerieren.

"Wie ich schon sagte, wir werden auf eine vollständige und detaillierte Untersuchung der Gründe für diese Vorfälle drängen. Im Moment stellen wir fest, dass sich die Situation in den letzten Tagen deutlich verbessert hat."

Der Minister für natürliche Ressourcen der Region, Alexej Kumarkow, sagte, dass Tests bisher nur ungewöhnlich hohe Konzentrationen der Chemikalie Phenol, als auch Rückstände aus der Ölförderung im Wasser nachgewiesen hätten.

Später am Montag sagte der russische Minister für natürliche Ressourcen jedoch, es sei unwahrscheinlich, dass die Verschmutzung vom Menschen verursacht wurde, berichtete die Nachrichtenagentur RIA.

Der Umweltminister Dmitri Kobylkin sagte hingegen, dass die Untersuchungen bisher nur leicht erhöhte Eisen- und Phosphatwerte festgestellt hätten.

Der Vorfall könnte möglicherweise auch durch Stürme ausgelöst worden sein, die bis vor kurzem noch in der ostrussischen Region wüteten.

Auf den angespülten toten Meerestieren gibt es keine Anzeichen von Öl

Wenig weist auf eine Ölkatastrophe hin

Der Umweltschützer und Leiter der lokalen Nichtregierungsorganisation Sakhalin Environmental Watch Dmitry Lisitsyn, sagte der DW, dass es keine sichtbaren Anzeichen von Öl auf der Wasseroberfläche gebe. Die tot aufgefundenen Tiere, die sonst am Meeresboden leben, werden normalerweise nicht mit Ölverschmutzungen in Verbindung gebracht.

"Erdöl ist leichter als Wasser - es bildet sich ein Film auf der Wasseroberfläche, der vor allem Vögel tötet. Es ist nicht giftig genug, um eine so große Menge an Tieren zu töten", so Lisitsyn weiter.

Eine Ölkatastrophe ist eigentlich "sehr offensichtlich", sagt auch Nicky Cariglia, unabhängige Beraterin für Meeresverschmutzung. Obwohl es in einigen Fällen möglich sei, dass Tiere, die auf dem Meeresboden leben, durch das Auslaufen von sehr leichtem Öl getötet werden, tendiere Öl dazu, auf der Wasseroberfläche zu schwimmen.

"Das erste, was man bei einem Ölunfall sieht, ist das dort Öl ist - sei es Rohöl oder Bunkeröl oder sogar noch leichtere Ölsorten", so Cariglia zur DW.

Wegen der hohen Konzentration von Phenol im Wasser reiche es nicht aus anzugeben, ob das Ereignis eine Folge menschlicher Aktivitäten oder ein natürlich vorkommendes Phänomen sei, sagte Cariglia.

"Hohe Phenolkonzentrationen können auch durch ablaufendes Wasser vom Land ins Meer eingetragen werden - beispielsweise, wenn es viele Waldbrände gegeben hat - oder durch gefährliche Algenblüten oder auch durch sich zersetzende andere organische Substanzen", führte sie hinzu.



Anton Morozov, Gründer der Snowave-Surfschule, sagte der DW, dass mindestens 200 Menschen den Strand besucht haben, seit er und sein Team die ersten Symptome festgestellt haben.

Massen toter Meerestiere wurden an den Strand gespült, darunter Robben, Krabben, Kraken, Seesterne und Seeigel

Mehr Untersuchungen nötig

Umweltschützer Lisitsyn ist "überzeugt", dass die Wasserverschmutzung mit einem Leck an Jahrzehntealten Tanks mit längst abgelaufenem Raketentreibstoff zusammenhängt. Sie stehen auf auf der Militärbasis Radygino, 10 Kilometer vom Chalaktyrsky-Strand entfernt.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Abfallcontainer angefangen haben zu lecken, vielleicht sind die Tanks gerissen und eine große Menge Raketentreibstoff ist ins Meer geflossen", so Lisitsyn gegenüber der DW.

Er spekuliert, dass die giftige Flüssigkeit während eines Zyklons, der am 9. September auf die Region traf, in den Ozean gespült worden sein könnte.

Nun liege es an den Behörden, eine gründliche Untersuchung zu den Ursachen der Verseuchung einzuleiten, dazu gehöre auch festzustellen, ob weiter Flüssigkeit austritt.

"Der Militärstützpunkt muss untersucht werden, auch die Container und alle Wasserwege, die ins Meer führen", so Lisitsyn weiter und ergänzt, dass die Komponenten des Raketentreibstoffs krebserregend sind. Wenn sie unkontrolliert in den Ozean gelangen, könnte das Langzeitfolgen haben, nicht nur für die Meeresbewohner.

"Für die Menschen sind sie sehr gefährlich. Ich würde nicht empfehlen, an diesem Strand spazieren zu gehen oder die Dämpfe dort einzuatmen."

Berichterstattung mit Unterstützung des DW-Studios in Moskau

Adaption: Tim Schauenberg