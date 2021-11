Catalina aus Chile  

Name: Catalina

Land: Chile

Geburtsjahr: 2003

Ich lerne Deutsch, weil …

es ein nützliches Instrument für meine Zukunft ist.

Mein erster Tag in Deutschland …

Dafür habe ich schon eine klare Vorstellung: ganz viel Schokolade essen und Sightseeing machen.

Das ist für mich typisch deutsch:

Die Süßigkeiten und Weihnachtsmärkte.

Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Ich finde: nicht so viel.

In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

Wahrscheinlich in Berlin. Die Fotos, die ich gesehen habe, sehen sehr gut aus.

Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Warum man den Akkusativ und den Dativ verwendet und wann.

Mein deutsches Lieblingswort:

Weil es witzig klingt: „Radiergummi“.

Welche deutschen Wörter ich immer verwechsle*:

„Traum“ und „Raum“.

Mein größter Wunsch oder Traum ist:

So viele Orte wie möglich auf der Welt besuchen, neue Menschen und Sprachen kennenlernen.

Mein Tipp für andere Deutschlernende:

Viel, viel, viel üben! Mit anderen Deutsch sprechen!

Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Warum sprecht ihr so unglaublich schnell?!



*Catalina hat diese Antwort nur auf dem Fragebogen gegeben.