BVB: Donyell Malen macht Werbung in eigener Sache

Der Treffer war so, wie sie sich das bei Borussia Dortmund von Donyell Mallen gewünscht haben. Erst ließ er zwei Gegenspieler aussteigen, brachte sich danach blitzschnell in Position und verwandelte zum 1:0 für den BVB gegen Union Berlin. Der Niederländer zeigte in dieser 28. Minute all die Vorzüge, weshalb die Vereins-Verantwortlichen aus Dortmund im Sommer 2020 rund 30 Millionen Euro für Malen an die PSV Eindhoven überwiesen haben. Berlins Kevin Behrens (61.) konnte zwischenzeitlich ausgleichen, Dortmunds Angreifer Youssoufa Moukoko (79.) stellte den 2:1-Endstand her.

Die Hoffnungen nach der Verpflichtung Malens waren groß, er war geholt worden und sollte daran mitwirken, dass der BVB noch ein Stückchen näher an den Ligaprimus FC Bayern München heranrückt. Aber so richtig ist Malen nie bei den Dortmundern angekommen. Bis Mitte März hatte der 24-Jährige lediglich einen Saisontreffer in der Bundesliga zu Buche stehen. In den vergangenen drei Partien ist der Knoten allerdings geplatzt, in jeder Partie hat Malen einen Treffer erzielt. Wird nun alles besser?

Keine besondere Bilanz

Zweifel sind zumindest angebracht. Auch in der vergangenen Saison hatte Malen eine Phase, in der er plötzlich traf. Im November und Dezember 2021 erzielte er fünf Tore in sechs Spielen - danach folgten bis Saisonende aber nur noch zwei weitere. Für die fußballerischen Möglichkeiten des niederländischen Außenstürmers deutlich zu wenig. In seiner Zeit beim BVB gelangen Malen In nun 66 Einsätzen in allen Wettbewerben (Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League) 14 Tore und elf Vorlagen - nicht gerade die Bilanz eines Spitzenspielers.

Dritter treffer in Folge in der Bundesliga: Donyell Malen (hinten) lässt sich von den Kollegen feiern

Malens Vertrag läuft noch bis 2026 in Dortmund, allerdings deutet einiges daraufhin, dass der sprintstarke Offensivspieler den BVB schon deutlich früher verlassen könnte. Der FC Sevilla aus der spanischen La Liga soll großes Interesse an Malen haben. Ein Wechsel bereits in diesem Sommer ist nicht ausgeschlossen.

In den vergangenen Wochen hat Malen daran gearbeitet, dass sich der Wind in Sachen frühzeitigem Wechsel noch drehen könnte. Und sieben weitere Bundesligaspiele bleiben dem Nationalspieler der Niederlande noch, um in Dortmund weiter in eigener Sache Werbung zu machen.