Passantinnen und Passanten flanieren Anfang Oktober bei 27 Grad Celsius in Montreal unter herbstlich verfärbten Bäumen. Seit Juni erlebt die ganze Welt eine noch nie da gewesene Hitzewelle, Kanada verzeichnete in diesem Sommer so verheerende Waldbrände nie zuvor. Schuld an Hitze und Trockenheit ist vor allem der menschengemachte Klimawandel.