Bundesweiter Vorlesetag 2022

Der Bundesweite Vorlesetag findet am 18. November 2022 zum 19. Mal statt. Initiiert wurde er 2004 von der Wochenzeitung DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung, um Kinder und Erwachsene für das Vorlesen zu begeistern. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto "Gemeinsam einzigartig". Erwartet werden mehrere 100.000 Teilnehmende in ganz Deutschland.

Jeder, der möchte, kann eine eigene Vorlese-Aktion anmelden - egal ob digital oder live! Hier geht es zur Anmeldung

Eine Übersicht über das aktuelle Angebot gibt es hier.