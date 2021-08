Bundesliga-Auftakt: Lewandowskis Treffer reicht dem FC Bayern nicht

Wie unbezahlbar Robert Lewandowski für den FC Bayern ist, hat er ja schon zur Genüge gezeigt. 41 Tore in der Bundesliga in der Vorsaison, Weltfußballer des Jahres 2020, und etliche weitere Triumphe und Bestmarken stellte der Pole in den vergangenen Jahren im Trikot des FC Bayern München auf. Umso erstaunlicher, dass der mittlerweile 32-Jährige so etwas wie ein Motivationsloch nicht zu kennen scheint. Der Lewandowski-Motor läuft einfach immer weiter. Auch beim 1:1 der Bayern am Freitagabend beim Bundesliga-Saisonauftakt bei Borussia Mönchengladbach.

Diese Dauer-Engagement auf höchstem Niveau bekamen auch die Gladbacher zu spüren. Gleich zu Beginn der 59. Spielzeit in der Historie trug sich Lewandowski wieder einmal in die Torschützenliste ein. Neuer Trainer? Egal. Neue Mitspieler? Uninteressant. Der Angreifer des FCB verfolgt nur eine Mission. Dem Gegner mit seinen Toren das Fürchten lehren. Die Gladbacher waren durch Alessane Plea in einer wilden Anfangsphase in Führung (10.) gegangen. Vieles sah danach aus, als könnte das Team von Gladbach-Coach Adi Hütter noch den zweiten Treffer nachlegen. So unkoordiniert, so unstrukturiert wirkten die Bayern.

17 Ballkontakte, aber äußerst effektiv

Der neue Trainer Julian Nagelsmann hatte nicht einmal zwei Wochen Zeit, mit den Münchner Stars zu trainieren, weil diese durch ihren Urlaub nach der Europameisterschaft erst spät wieder nach München zurückgekehrt waren. Und das war seinem Ensemble auch anzusehen. Selbst die besten Spieler benötigen eine gute Grundkonstitution und nicht weniger Spielpraxis. Die Gladbacher wirkten anfänglich frischer, agiler, spielfreudiger. Aber je länger das Spiel dauerte, desto dominanter wurden die Bayern.

Lewandowski war lange nicht zu sehen. Aber plötzlich war er da, kam zum Schuss - und scheiterte noch am Borussen-Torhüter Yann Sommer. Drei Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte bekam der Angreifer dann noch eine Chance, die er aus acht Metern eiskalt nach einem Eckball zum 1:1 nutzte. Ganze 17 Ballkontakte hatte Lewandowski nach der ersten Hälfte zu verzeichnen. Und doch war er wieder derjenige, der dem Spiel eine andere Richtung zugunsten seines Teams gab.

Zu viele Fehler der Bayern

Robert Lewandowski (r.) lässt eine gute Kopfballmöglichkeit aus

Wenn die noch deutlich von ihrer Bestform entfernten Bayern zu guten Gelegenheiten kamen, dann war der Pole nie weit. Kurz nach Wiederanpfiff hatte er dann die nächste Möglichkeit, sein Kopfball war aber zu ungenau platziert. Und nach einer Stunde war es wieder Lewandowski, aber er scheiterte aus sechs Metern am bärenstarken Torhüter Sommer. Auch der Bayern-Stürmer ist noch nicht auf seinem Leistungshoch, in der Vorsaison hätte er sich derartig gute Möglichkeiten nicht entgehen lassen. Deshalb haderte der Pole mit der Partie. "Schwierige Frage, ob wir damit zufrieden sind. Was wir gespielt haben, war kein perfekter Fußball von uns. Wir haben zu viele leichte Fehler gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall besser machen", sagte Lewandowski.

Am Ende hatten die Bayern allerdings großes Glück, dass Schiedsrichter Christian Dingert gleich zwei kurz aufeinanderfolgende Foulspiele von Dayot Upamecano an Marcus Thuram nicht mit einem Elfmeter ahndete. Und so waren auch die Gladbacher nicht ganz sicher, wie sie dieses Spiel letztendlich beurteilen sollten. "Wir haben ein spektakuläres Auftaktspiel gesehen. Die Elfmeter kann man geben. Das hätte der Siegtreffer sein können. Das ist ärgerlich", betonte Borussia-Coach Hütter.