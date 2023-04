Buddha in Afrika

Seit 2004 gibt es im ostafrikanischen Malawi ein buddhistisches Internat: das Amitofo Care Center, gegründet von einem Mönch aus Taiwan. Dort lebt der 16-jährige Enock Alu seit seinem siebten Lebensjahr. Nachdem seine Mutter gestorben war und der Vater ihn verlassen hatte, wurde er als eines der ersten Kinder von der Einrichtung aufgenommen. Der Tag im Internat beginnt jeden Morgen um 4.30 Uhr mit Gebeten, gefolgt von Morgengymnastik und Frühstück. Anschließend eilen die Kinder in die Schule Yuan Tong, wo chinesische Kultur und Geschichte sowie Mandarin-Sprachunterricht auf dem Programm stehen. Einmal im Jahr starten sie zu einer großen Tournee, um Spenden für das Zentrum zu sammeln. In Taiwan, Hongkong, China, Singapur, Malaysia, Thailand, Japan, Kambodscha, Neuseeland, Australien, den USA und Südamerika präsentieren sie vor Mitgliedern der internationalen buddhistischen Gemeinschaft ihre Kung-Fu-Kampfkünste und singen chinesische Lieder. Enock entfremdet sich zunehmend von seiner eigenen afrikanischen Kultur. Auch weil die Schüler nur einmal im Jahr für zwei Wochen in ihre Heimatdörfer zurückkehren dürfen. Enock gehört dem Volk der Wayao an, einer überwiegend muslimischen Minderheit in Malawi. Seine Muttersprache Yao versteht er zwar noch, hat sie aber in der Kindheit viel zu wenig praktiziert und kann sie deshalb selbst nicht mehr sprechen. Weil er aus diesem Grund nicht an den traditionellen Ritualen teilnehmen kann, fühlt sich Enock ausgeschlossen. Enock ist innerlich zerrissen zwischen dem Wunsch, später einmal in sein Dorf zurückzukehren, und den Vorstellungen seiner Lehrer, die ihn zum Studium nach Taiwan schicken möchten.