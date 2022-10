Buchmesse Spezial

Und stellt die Finalisten des Deutschen Buchpreises 2022 vor.

Spaniens Autorinnen: stark und politisch

Wie spanische Schriftstellerinnen gegen soziale Ungerechtigkeiten kämpfen: Kultur.21 trifft wortmächtige Frauen, die vom Oben und Unten in ihrer Gesellschaft berichten und sich ihren Platz in der literarischen Welt erobert haben.

Friedenspreis in Kriegszeiten

Poetisch, radikal, nachdenklich: Die Bücher des Ukrainers Serhij Zhadan erzählen von Selbstbehauptung. Erst in der postsozialistischen Umbruchszeit. Und jetzt im Krieg. Friedenspreis für einen, der auch in härtesten Zeiten einen lyrischen Ton findet.

Deutscher Buchpreis 2022: die Shortlist

Sechs Titel haben es in die Endrunde geschafft. Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Die großen Themen in diesem Jahrgang: Familie, Herkunft, Identität.

Fatma Aydemir: Dschinns

Sechs grundverschiedene Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind: eine vielstimmige Geschichte über türkische Einwanderer und ihre Kinder, über Träume und Verletzungen.

Kristine Bilkau: Nebenan

Zwei Frauen in der norddeutschen Provinz und die Abgründe im scheinbar Alltäglichen: "Nebenan" ist ein Roman über Sehnsüchte, Geheimnisse und Ängste.

Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter

Die fatale Dynamik einer Ehe in der deutschen Provinz in den 1980er Jahren, in kleinbürgerlichen Verhältnissen. Daniela Dröscher beleuchtet ein wenig bekanntes Stück weibliche Sozialgeschichte - eine messerscharfe Kritik am Patriarchat.

Jan Faktor: Trottel

Tragisch und leichtfüßig zugleich kommt Jan Faktors autobiographisch gefärbter Familienroman daher, der vom Aufbruch in Prag und der Bohème der 70er und 80er Jahre in Ostberlin erzählt.

Kim de l’Horizon: Blutbuch

Ein aufwühlendes Romandebüt über Familiengeheimnisse, Scham und Lust, erzählt aus der Perspektive einer non-binären Erzählfigur, für die das Schreiben zum magischen Akt der Befreiung wird.

Eckhart Nickel: Spitzweg

Figuren wie aus dem Spitzweg-Universum bevölkern Eckhart Nickels Roman, in dem viel über Kunst sinniert wird. Zum Showdown kommt es folgerichtig im Museum.

