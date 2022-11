Neues Broadway-Museum eröffnet am Time Square

Was wäre New York City ohne den Broadway? Das sagenumwobene Theaterviertel in Midtown Manhattan liegt direkt am Times Square zwischen der Sixth und der Ninth Avenue. Dutzende Theater haben sich dort im Laufe des 20. Jahrhunderts angesiedelt. Das "Museum of Broadway" präsentiert nun die Jahrhunderte alte New Yorker Schauspielgeschichte in einer farbenfrohen, multimedialen Schau.

Eine Liedzeile aus der "Der Zauberer von Oz"

Im ersten der vier Ausstellungsräume begeben sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 1732, als in New York das erste Theaterstück aufgeführt wurde. Die Theater in New York City siedelten sich damals im heutigen Finanzdistrikt an. Nach dem Bürgerkrieg (1861-1865) wanderten sie den Broadway entlang Richtung Norden und ließen sich schließlich Ende des 19. Jahrhunderts nach und nach am heutigen Times Square nieder.

New York City im 20. Jahrhundert

Der zweite Raum der Ausstellung widmet sich mit einer interaktiven Timeline der Historie des heutigen Broadway. Schillernde Kostüme und Requisiten versprühen den Zauber weltberühmter Musicals wie "Hair", "Oklahoma!" oder "Das Phantom der Oper". Aber auch prägende Momente werden nacherzählt, etwa die Theater-Krise während der Großen Depression in den 1930er-Jahren. Videoprojektionen lassen ein ganzes Jahrhundert Broadway-Geschichte aufleben.

Diese Plakatwand gibt einen Überblick über die Musical-Produktionen

Im dritten Raum können Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen der Broadway-Shows werfen und sich einen Eindruck davon machen, wie das Personal auf und hinter der Bühne arbeitet. Der vierte Raum ist multifunktional angelegt. Er kann etwa für Theaterproben oder Panel-Diskussionen gebucht werden.

Offizieller Eröffnungstermin des Museums ist der 15. November 2022.