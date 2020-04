Britischer Rennfahrer Stirling Moss tot

Der "Champion ohne Krone" ist tot: Die britische Motorsport-Legende Sir Stirling Moss ist am Ostersonntag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in London verstorben. "Er starb so, wie er gelebt hat und sah wunderbar aus. Er ist am Ende einfach eingeschlafen. Er hat die Augen geschlossen und das war's", sagte seine Ehefrau Susie Moss der Zeitung "Daily Mail". Susie Moss war seit 1980 mit dem Rennfahrer verheiratet.

Stirling Craufurd Moss gilt vielen als der beste Fahrer der Formel 1, der nie Weltmeister wurde. Viermal war Moss WM-Zweiter, dreimal Dritter. Auf 16 Grand-Prix-Erfolge konnte der Brite zurückblicken, damit gewann er mehr Rennen als 17 der bisherigen 33 Weltmeister.

Lebenstraum blieb unerfüllt

Der Brite stand immer wieder dicht vor der Erfüllung seines Lebenstraums, ehe er diesen nach dem Horror-Unfall von Goodwood 1962 aufgeben musste. Ein Comeback-Versuch im Jahr darauf scheiterte. Später wurde er erfolgreicher Immobilienmakler. Im März 2002 wurde Moss zum Ritter geschlagen.

Seit dem Einstieg in den Motorsport nahm er an 529 Rennen in verschiedensten Klassen teil, 212-mal ging der Sieg an ihn. 1962 überlebte Moss einen schweren Unfall haarscharf, lag zwischenzeitlich im Koma und trat schließlich zurück. Vom Rennfahren konnte er aber bis ins hohe Alter nicht komplett lassen.

Im Dezember 2016 erlitt Moss eine schwere Brustinfektion, im Januar 2018 erklärte er seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit. Zuletzt wurde er von seiner dritten Ehefrau Susie gepflegt. Inzwischen veröffentlichte die Formel 1 auf ihrer Homepage einen Nachruf.

