Brit Awards als Testlauf: 4000 Zuschauer ohne Maske

Seit 1977 veranstaltet die British Phonographic Industry (BPI), der Branchenverband der britischen Musikindustrie, jährlich die "Brit-Awards". Mehrfach bescherte dieses Event der britischen Pop-Kultur unvergessliche Momente. Dazu zählen etwa 1998 ein Eiswasser-Angriff auf den damaligen Vize-Premierminister John Prescott; der legendäre Auftritt von Spice Girl Geri Halliwells im Union-Jack-Kleid; oder der Zoff vor Publikum zwischen den beiden Brit-Pop-Legenden Blur und Oasis.

Brit-Awards-Ticket sind heiß umkämpft

Seit die Show vor einigen Jahren vom Veranstaltungszentrum Earls Court Exhibition Centre im Westen Londons in die O2-Arena im Osten Londons umgezogen ist, zählen die Brit-Award-Tickets zu den begehrtesten Musikgroßveranstaltungen im Land.

O2 Arena in London: Austragungsort der Brit Awards

Aber für die Zeremonie 2021 mussten die Organisatoren von BPI die Tickets auf 4000 Zuschauer reduzieren, das sind zwei Drittel weniger als vor Corona. Kapazität hätte die O2-Arena sogar für bis zu 20.000 Zuschauer.

"Aber auch 4000 Leute können für eine großartige Atmosphäre sorgen", erklärt BPI-Sprecher Gennaro Castaldo gegenüber der DW. Und das gelte nicht nur im Saal der O2-Arena, sondern auch für die Liveübertragung im Fernsehen. "Es ist über ein Jahr her, dass die Menschen ein so großes Ereignis im Fernsehen gesehen haben", so Castaldo.

Die Brit Awards seien schon immer ein wichtiger Termin im Kalender der Pop-Branche gewesen, aber die diesjährige Verleihung werde ganz besonders in Erinnerung bleiben, sagte der britische Kulturminister Oliver Dowden.

Kulturminister Oliver Dowden: Musik verbindet

"Musik hat uns verbunden, als wir durch diese Pandemie getrennt waren, und jetzt wird sie helfen, uns wieder zusammenzubringen", so Dowden.

Brit Awards 2021 mit besonderer Gästeliste

Um das Publikum in die Show einzubinden, haben sich die Organisatoren etwas besonderes einfallen lassen: In diesem Jahr gingen 2500 der 4000 Plätze an Personal aus dem Gesundheitssektor und andere Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten.

Die meisten von ihnen seien für den NHS, den nationalen Gesundheitsdienstes in Großbritannien tätig, aber auch Sozialarbeiter und Lehrende seien ausgewählt worden, erklärt Castaldo. "Auf diese Weise können wir ihnen unsere Anerkennung bekunden."

Zehntausende Menschen hatten sich um Tickets beworben, am Ende mussten die Gewinner per Abstimmung ermittelt werden. Und ihre Teilnahme wurde erst nach monatelangen Beratungen nicht nur mit der britischen Regierung, sondern auch mit den Künstlerinnen und Künstlern entschieden.

Strikte Auflagen für Besucher

"Es gab einige Einschränkungen bei der Auswahl, um mögliche Infektionsrisiken zu minimieren", so Castaldo. Alle Zuschauer müssten aus dem Großraum London kommen, damit keine weiten Reisen anfallen. Sie müssen bis drei Tage vor der Veranstaltung einen sogenannten Lateral-FlowTest zur Feststellung von Antikörpern machen, sowie vor und nach der Veranstaltung einen PCR-Test abgeben. Außerdem müssen sie sich beim NHS-Track-and-Trace-Programm anmelden. "Mit diesem APP-basierten System lassen sich leichter Infektionsketten rekonstruieren."

Comedian Jack Whitehall moderiert die Brit Awards 2021

Die restlichen 1500 Personen in der O2-Arena gehören zu den Teams hinter den Kulissen, etwa Mitarbeiter der Arena, des Veranstalters BPI, sowie zur Entourage der teilnehmenden Stars. Alle müssen sich strengen Sicherheitsvorkehrungen unterziehen und logieren in Hotels in der Nähe.

Brit Awards ohne Maskenpflicht im Saal

In der Halle gelten strenge Corona-Auflagen. "Alles wird gründlich desinfiziert." Entscheidend sei auch die Belüftung sowie das Wegesystem beim Betreten und Verlassen der Halle, , so Castaldo. "Das besondere Experiment besteht darin, dass das Publikum keine Maske tragen wird. Wir raten den Leuten aber trotzdem, Abstand zu wahren", so Castaldo. Danielle Kennedy-Clark, Vize-Chefin der O2-Arena betont, wie stolz ihr Haus sei, für die Pilotveranstaltung ausgewählt worden zu sein. Dies sei "ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung für die Live-Entertainment-Branche".

Viele ihrer Mitarbeiter dürften dabei mit den Corona-Schutz-Verordnungen gut vertraut sein. Die O2-Arena diente zum Höhepunkt des Lockdowns im Jahr 2020 sechs Wochen lang als Trainingsareal des NHS.

Brit Awards werden Forschungsexperiment

Doch grünes Licht gab die Regierung nur, weil die Brit Awards im Rahmen eines Forschungsprogramms zur Wiederaufnahme von Großveranstaltungen stattfinden.

Im Auftrag des britischen Ministeriums für Digitales, Kultur, Medien und Sport (DCMS) werden Wissenschaftler das Verhalten der Besucher vor Ort beobachten, um zu studieren, über welche Wege sich die Viren möglicherweise verbreiten.

Damit sei die Show nicht nur für die Musikindustrie, sondern für alle Groß-Events, auch im Sport, wichtig, sagt Gennaro Castaldo. Und natürlich gehe es darum, endlich Live-Musik wieder möglich zu machen.

Gennaro Castaldo

Ein ähnliches Experiment gab es am vergangenen Wochenende in einem Nachtclub in Liverpool mit 3000 Menschen. Vier Tage nach der Verleihung der Brit Awards soll das Konzept beim Finale des FA-Cup im Wembley-Stadion mit 21.000 Zuschauern wiederholt werden.

Diese Experimente seien nur möglich, weil die Bekämpfung der Pandemie in Großbritannien gut voranschreitet. Doch auch Gennaro Castaldo hat Angst, dass diese Erfolge nur vorübergehend sein könnten: "Die Frage ist, wie wir ohne neue Lockdowns durch den Herbst und Winter kommen."

Doch geben sich die Brit Awards-Veranstalter zuversichtlich: Sie freuen sich, Teil des Forschungsexperiments zu sein, wie Castaldo betont:

"Es ist ein großes Gefühl der Begeisterung, an all dem beteiligt zu sein. Wir wollen, dass es eine großartige Show wird und für die Künstler eine tolle Nacht. Es geht schließlich um die Musik."

Aus dem Englischen von Sven Töniges