Brexit: Alles auf Anfang

Im Laufe des Mittwochabends wird das britische Parlament sehr grundsätzlich über den EU-Austritt beraten - und ob es ihn überhaupt noch will. Damit hätten viele Briten vor zwei Jahren in ihren schlimmsten Träumen nicht gerechnet: Als Premierministerin Theresa May am 29. März 2017 in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk den Austrittsprozess in Gang setzte, schrieb sie bereits, es sei eine "Herausforderung", binnen zwei Jahren ein Abkommen zu schließen. Diese Herausforderung meisterten London und Brüssel sogar.

Allerdings macht ein tiefes Zerwürfnis zwischen Regierung und Parlament im Vereinigten Königreich zunehmend unwahrscheinlich, dass dieses Abkommen jemals in Kraft tritt. Der immer näher rückende Austritt wurde mittlerweile mindestens bis zum 12. April verschoben, und so nehmen sich die Abgeordneten an diesem Mittwoch die Freiheit, zwei Jahre nach dem Austrittsgesuch noch einmal bei Null anzufangen und komplett neu ausgeloten, welche Brexit-Variante eigentlich im Parlament mehrheitsfähig wäre.

Abstimmung von Null bis Hundert Prozent Brexit

Dazu wollen die Abgeordneten eine Reihe von "indicative votes" abhalten, also Probeabstimmungen, die nicht bindend sind. Zur Stunde ist noch nicht spruchreif, welche der 16 vorliegenden Vorschläge der Parlamentsvorsitzende, der "Speaker" John Bercow, zur Abstimmung bringt. Es wird bezweifelt, dass sich die geschwächte Premierministerin einer mehrheitsfähigen Alternativlösung komplett entziehen könnte. Extra-Zeit zur Umsetzung könnten die Briten bekommen: EU-Ratspräsident Tusk hatte Stunden zuvor eine wesentlich längere Übergangsfrist vorgeschlagen.

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Schockstarre "Brexit? What Brexit?" Premierministerin Theresa May verzieht entsetzt das Gesicht. Das Papp-Konterfei soll die Forderung nach einem neuen Referendum unterstützen, bei einem Protestmarsch in London am 23. März.

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Rettungsring Neue Volksabstimmung, neues Glück - dafür sind schon Mitte Januar Briten in London auf die Straße gegangen, und mit ihnen diese schmallippige Theresa mit dem mutmaßlich rettenden Rund. Wird sie es werfen?

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Britische Amazone "Die Zukunft heißt Europa" - dafür kämpft diese als Wonderwoman verkleidete Aktivistin am 23. März in London. Sie unterstreicht die Forderung "Put it to the People" - "Lasst die Bevölkerung entscheiden".

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Aufgespießt Andere Teilnehmer derselben Anti-Brexit-Demonstration zeigen sehr deutlich, was Theresa May ihrer Meinung macht: die britische Wirtschaft exekutieren. Die Skulptur gemacht hat der deutsche Karnevalswagen-Künstler Jacques Tilly.

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! "Make Love, Not Brexit" Die Pappmaché-Köpfe sollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Premierministerin Theresa May darstellen. Brexit-Gegner präsentieren sie vor dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel am 21. März. Die Frage, wie ähnlich sie den tatsächlichen Regierungschefinnen sind, mal beiseite gelassen - aber Angela und Theresa amourös...? Nee, ne?

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! United Kingdom küsst Europäische Union Dann schon lieber so: Diesen beiden Gipfel-Demonstranten in Brüssel steht die Identität des Vereinigten Königreichs und der EU quasi ins Gesicht gemalt. Das scheint ihre Innigkeit nicht zu stören.

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Festen Schrittes... ... raus aus der EU. Die Brexit-Befürworter dürfen natürlich auch auftreten. Hier vor dem britischen Parlament am 27. Februar.

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Guten Mutes Welchen Slogan er gerade skandiert, ist nicht überliefert. Aber dass er für den Brexit ist, macht dieser Brite mehr als deutlich. Ob auch seine Zahnbürste mit dem Union Jack geschmückt ist?

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Der Brexit wird kein Kinderspiel Vielleicht hoffen manche ja auch, dass er ein Märchen bleibt. Dieses Kuscheltier-Einhorn demonstriert Mitte Januar in London jedenfalls für eine rosarote Welt ohne EU-Austritt.

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Hosen runter So hatte Theresa May sich das nicht vorgestellt: Das Unterhaus buht am 15. Januar 2019 ihren Vorschlag für ein Brexit-Abkommen aus - und vor dem Parlament wartet dieses Abbild ihrer Selbst samt Brexit-Befürwortern Boris Johnson, Michael Gove und David Davis (v.r.n.l.). Das Vehikel von Jacques Tilly tourt seit Oktober 2017 durchs Vereinigte Königreich.

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! The Real Boris Johnson Dieser hier ist echt. Also, nein, nicht der echte Brexit-Hardliner Boris Johnson. Aber sein echter Imitator in Fleisch und Blut, Drew Galdron. Mit der klassischen Losung "Brexit: Ist es das wert?"

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Brexits böses Bellen Klar, die Teilnehmer des legendären Wooferendums der Brexit-Gegner vom Oktober 2018 dürfen auch noch die Klappe aufreißen. Verzeihung: die Schnauze. Wie dieser Schnauzer. Der sieht ganz schön grummelig aus, denkt vermutlich an den EU-Austritt.

Pro Brexit? No Brexit? Hauptsache kreativ! Dogshit Ja, auch das gehörte zum Wooferendum: Die Pinkelstation für Vierbeiner. Sie wurden explizit dazu eingeladen, an Boris Johnson das Bein zu heben. So markieren die Brexit-Gegner ihr Revier. Autorin/Autor: Beate Hinrichs



Die Bandbreite der Ideen veranschaulicht die große Uneinigkeit unter den 650 Volksvertretern. So fordert einer der Abgeordneten, das Austrittsgesuch komplett zurückzunehmen. Nach europäischem Recht kann London sich einseitig dazu entschließen und nach zwei Jahren Brexit-Theater den ganzen Spuk noch abblasen. Auch ein zweites Referendum und ein Austritt ohne Deal stehen zur Debatte. In den vergangenen Tagen erhielt außerdem das sogenannte "Norwegen"-Modell Aufwind, mit dem Großbritannien die EU verlassen, aber in der Zollunion und sogar im Binnenmarkt bleiben würde.

Mays Deal ohne May?

Während sich die Abgeordneten in der überfüllten Parlamentskammer im Westminster Palace einen Schlagabtausch liefern, dürfte am Abend auch das Geschehen in einem zweiten Raum wichtig für die Zukunft des Landes werden. Das einflussreiche "1922-Komitee", in dem sich die Hinterbänkler der regierenden Tories organisieren, tritt im eigenen Raum zusammen. Zu dem Treffen soll auch Premierministerin May kommen, die nach wie vor am von ihr ausgehandelte Abkommen mit Brüssel, das im Parlament zwei Mal abgelehnt wurde, festhält. Um es zu retten, könnte sie sogar selbst über die Klinge springen und dem Komitee im Gegenzug für die Zustimmung ihren persönlichen Rückzug anbieten. "Wenn die Premierministerin einen Zeitplan für ihren Rücktritt nennt, dann denke ich, werden sich eine Menge Leute hinter ihren Deal stellen", sagte der "1922er" Nigel Evans. May denkt nun doch darüber nach, in dieser Woche eine dritte Parlamentsabstimmung zu ihrem Abkommen abzuhalten.

Unterstützung für so einen Deal - Mays Rücktritt für die Zustimmung zu ihrem Abkommen - kommt mittlerweile sogar vom erzkonservativen Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg. Aus seiner Sicht droht mit der Balleroberung des Parlaments nämlich, dass der Brexit weicher ausfällt als in Mays Plan, oder dass er überhaupt nicht stattfindet. "Ein halber Laib Brot ist besser als gar kein Brot", sagte Rees-Mogg. Kurz vor dem Ende der ursprünglichen Zwei-Jahres-Frist ist beim Brexit immer noch alles offen.

Video ansehen 00:58 Anti-Brexit-Protest in London

ehl/rb (dpa, rtr, ap)