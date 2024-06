Die Idee zum Breakdance für Senioren kam Reiko Maruyama (M.), der 71-jährigen Stadträtin des Edogawa-Bezirks in Tokio, um die ältere Bevölkerung ihres Stadtteils in Schwung zu bringen. Sie wandte sich an Breakdancer Yusuke Arai und überzeugte ihn, das Team zu trainieren. Neben der Seniorengruppe gibt es auch die "Ara Style Kids", die hier auf einen Auftritt warten.