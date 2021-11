Global 3000

Brasiliens Paketdienst in den Elendsvierteln

In Brasilien leben rund 13 Millionen Menschen in Favelas. In den Armenvierteln gehört Gewalt zum Alltag. Ein Grund, warum die Bewohner oft von einfachen Dienstleistungen abgeschnitten sind. Die Lösung? Der Zustellservice Favela Brasil Xpress.