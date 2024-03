Brasiliens Aufschwung an der Seite Chinas und Russlands

Seit ein paar Monaten ist Marcio Pochmann der neue Chef des brasilianischen Statistik-Instituts IBGE. Der von Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva ausgewählte Wirtschaftswissenschaftler kann seinem Chef gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit erfreulichen Zahlen dienen: Mit 2,9 Prozent Wirtschaftswachstum schaffte Brasilien 2023 mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2,17 Billionen US-Dollar das Comeback in die Top Neun der größten Volkswirtschaften weltweit.

Die Wirtschaft des größten lateinamerikanischen Landes konnte damit an den Aufschwung aus dem Vorjahr noch unter dem umstrittenen Vorgänger Jair Bolsonaro anknüpfen, 2022 lag das Wachstum sogar bei 3,0 Prozent. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Ciro Gomes kommentierte deshalb beim US-Nachrichtensender CNN bissig: Lula habe einfach "nichts" an Bolsonaros Wirtschaftspolitik geändert.

Brasiliens Präsident Lula da Silva, hier bei einem Besuch in Berlin im Dezember 2023 Bild: Ricardo Stuckert/PR

Agrar-Wirtschaft Motor des Aufschwungs

Dass Brasiliens Wirtschaft wächst, liegt nicht nur an der enorm effizienten Agar-Industrie, die einmal mehr Lokomotive des Landes ist: Mit der Rekordleistung der Soja- und Maisproduktion verzeichnete die Land- und Viehwirtschaft in diesem Jahr einen Anstieg von 15,1 Prozent - ein neuer Rekord. Zudem ist Brasiliens wirtschaftlicher Erfolg eng damit verknüpft, dass sich Lula da Silva entschieden hat, sein Land in den aktuellen geopolitischen Konflikten weiterhin an der Seite Pekings und Moskaus zu platzieren. Das zahlt sich nun ökonomisch aus.

China wichtigster Partner Brasiliens

"Der internationale Handel Brasiliens ist heute ohne China nicht mehr denkbar", sagt Professor Roberto Goulart von der Universität Brasilia im Gespräch mit der DW. "China ist das wichtigste Zielland für brasilianische Exporte. Im Jahr 2023 exportierte das Land Waren im Wert von 104 Milliarden Dollar in das riesige asiatische Land. Das ist dreimal so hoch wie die Exporte in die USA."

China habe in den letzten zehn Jahren auch seine Investitionen in Brasilien erhöht und seine Präsenz in der brasilianischen Wirtschaft diversifiziert: Automobile, Energie und Landwirtschaft seien die Sektoren, denen die Chinesen die größte Aufmerksamkeit schenken, so Goulart. "Russland wiederum ist für Brasilien wirtschaftlich wichtig, weil es Düngemittel exportiert", sagt Goulart mit Blick auf die brasilianische Agrar-Industrie.

Vier Präsidenten, ein Außenminister: Gipfel der BRICS-Staaten in Johannesburg (Südafrika) im August 2023 ohne Russland Präsident Putin, der vorsichtshalber seinen Außenminister Lawrow (rechts) schickte Bild: Prime Ministers Office/ZUMA Press/picture alliance

Aufgrund des europäischen Embargos wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist Brasilien zum drittgrößten Importeur von fossilen Brennstoffen aus Russland geworden. Vor allem Diesel aus Russland ist ein wichtigstes Importgut geworden. "Schließlich sollte man nicht vergessen, dass Brasilien, Russland und China Mitglieder der BRICS und Partner der Neuen Entwicklungsbank sind, deren Haupttätigkeitsbereich die Infrastruktur ist", sagt Goulart. BRICS steht für einen Schwellenländerbund aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, der sich zunehmend für neue Mitglieder öffnet.

Rückschläge trüben das Bild

Rückschläge wie zuletzt die beim staatlichen Ölkonzern Petrobras, der jüngst massiv an Wert an der Börse verlor, trüben zwar das Bild. Tatsächlich weist aber derzeit viel daraufhin, dass Brasilien zu einem Motor des Aufschwungs in Lateinamerika werden kann. Fast im Wochentakt gibt es Milliarden-Investitionszusagen der internationalen Automobilindustrie, die Brasilien als Zukunftsmarkt betrachten. Das wird mittelfristig seine Wirkung nicht verfehlen, auch wenn sich Brasilien wieder deutlich mehr Staatsausgaben leistet und damit den Haushalt belastet.

Montagelinie im Werk des Fiat Chrysler-Konzerns in Betim (Brasilien) Bild: Pedro Vilela/Getty Images

Brasilien ist nach allen Seiten offen

Wirtschaftswissenschaftler Felipe Rodrigues von der Universität Federal Fluminense (UFF) sieht Brasilien noch aus einem anderen Grund gut aufgestellt. Denn das Land zeige sich nach allen Seiten offen. "Brasiliens Handel mit China ist sehr ausgeprägt, aber Brasilien ist eben auch immer noch ein Handelspartner der Vereinigten Staaten." Allerdings habe die Handelsbilanz mit den USA rein rechnerisch einen Verlust, mit China aber einen Überschuss von 51 Milliarden Dollar erbracht, rechnet Rodrigues vor.

Zudem drängt das Land im Rahmen des südamerikanischen Staatenbündnisses Mercosur auch auf einen Abschluss eines Freihandelsvertrages mit der Europäischen Union. Auch wenn Brüssel derzeit nicht liefern kann, hält sich Brasilia auch diese Option offen und treibt auch Verhandlungen mit weiteren asiatischen Ländern wie Japan voran.