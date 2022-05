Milliarden fürs Meer

Doch vielleicht ist das Boot dieses Mannes bald nicht mehr mit Müll beladen: Im November 2021 privatisierten die Behörden von Rio die Abwasserentsorgung und verkauften die Betriebsrechte an das Unternehmen Aguas do Rio. Der neue Betreiber verspricht, insgesamt 24 Milliarden Reais (rund 47 Mio. Euro) zu investieren, um das zu tun, was bisher niemand geschafft hat: die Guanabara-Bucht zu säubern.