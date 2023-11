Ähnlich heiß ist es auch im Zentrum des Landes - dieses Mädchen in São Paulo sucht Abkühlung in einem Springbrunnen. In der Millionenmetropole starb ein zweijähriges Kind, nachdem es in einem Schultransporter in der Hitze vergessen worden war. Das Nationale Meteorologische Institut stufte die Lage in 15 Bundesstaaten und dem Bezirk um die Hauptstadt Brasília als sehr gefährlich ein.