Global 3000

Brasilien: Ein Torwart zum Mieten

Was tun, wenn beim Fußball keiner ins Tor will? Viele Freizeitkicker wollen lieber Tore schießen. Den Torwart kann man schließlich auch mieten – für umgerechnet weniger als zehn Euro pro Spiel. Ein Deal zwischen Arm und Reich in Brasilien, wo die Ungleichheit so groß ist, wie kaum auf der Welt.