Brand in Tiroler Bahntunnel löst Großalarm aus

Großer Schreck für die Fahrgäste: Wegen eines Feuers musste ein Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen evakuiert werden - mitten in einem Tunnel.

Der "Nightjet" der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) passierte gerade den Terfener Tunnel in der Nähe von Innsbruck, als eine gerissene Oberleitung einen Brand verursachte. Die Oberleitung sei auf Fahrzeuge gefallen, die auf einem Auto-Waggon des Nachtzuges "NJ420" transportiert wurden. Dadurch hätten die Autos Feuer gefangen, berichteten Einsatzkräfte. Der Zug konnte nicht mehr weiterfahren.

Großeinsatz am Tunnel

Etwa 20 Feuerwehrtrupps rückten aus, um die Flammen zu löschen und die Passagiere zu retten. 151 Menschen wurden aus dem "Nightjet" in Sicherheit gebracht, wie das Bundesland Tirol mitteilte. 33 von ihnen seien leicht verletzt worden, sie erlitten mutmaßlich Rauchgasvergiftungen. Alle Personen, die keine medizinische Versorgung benötigten, wurden mit Bussen nach Innsbruck gebracht, wo Schlafmöglichkeiten organisiert wurden. Die ÖBB twitterten: "Die Rettungskette und Evakuierung haben gut funktioniert."

Nach Angaben eines Bahnsprechers hatte der Nachtzug am Mittwochabend Wien verlassen. Nach einer Zugteilung hätte er planmäßig am Donnerstagmorgen in Hamburg und Amsterdam eintreffen sollen. Die betroffene Strecke bei der Gemeinde Fritzens wurde zunächst gesperrt.

wa/fw (dpa, afp)