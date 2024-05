Brand in Spielpark in Indien: Viele Kinder unter den Opfern

Die Sicherheitsstandards gelten als niedrig, Kontrollen sind offenbar selten. Deshalb kommt es in Indien immer wieder zu verheerenden Gebäudebränden. In der Großstadt Rajkot im westindischen Bundesstaat Gujarat hat ein Feuer in einem Spielpark am Sonnabend 24 Menschen das Leben gekostet. In indischen Medien ist sogar von 27 Toten die Rede. Mehrere Rettungswagen brachten Verletzte ins Krankenhaus.

Der TRP-Spielpark wirbt mit seinen Bowling- und Gokartbahnen, Trampolinen, Spielautomaten und anderen Vergnügungen, die für Kinder und Jugendliche interessant sind. Die meisten Opfer seien Kinder, teilten die Behörden nach dem Unglück mit.

Die Toten seien für weitere Ermittlungen in ein Krankenhaus gebracht worden, so Rajkots Polizeipräsident Raju Bhargava. Nach Angaben des leitenden Beamten Prabhav Joshi hat Polizei vier Leute festgenommen und verhört.

Mögliche Brandursache: ein Kurzschluss

Das Feuer war am Nachmittag in dem Spielpark ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehr als 300 Menschen in dem zweistöckigen Gebäude, wie Feuerwehrmann Ilesh Kher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Viele Menschen hätten Schwierigkeiten gehabt, aus dem brennenden Gebäude herauszukommen, weil ein provisorischer Bereich in der Nähe des Eingangs eingestürzt sei. Durch brennbares Material habe sich das Feuer schnell ausgebreitet. Große Teile des Wellblechdachs sind eingestürzt.

Ruine des TRP-Spielparks in Rajkot: Ausgang durch Trümmer versperrt Bild: Str/REUTERS

Das Feuer war nach etwa einer Stunde gelöscht. Als Ursache des Brands vermutet die Feuerwehr einen Kurzschluss.

Auch Indiens Premierminister Narendra Modi meldete sich wegen des Unglücks in seinem Heimatstaat Gujarat zu Wort: "Meine Gedanken sind bei allen, die ihre Angehörige verloren haben", ließ er verlauten.

In Indien verfügen viele öffentliche Gebäude weder über Fluchtwege noch über funktionierende Feuerlöscher. Im Februar waren bei einem Brand in einer Farbenfabrik in Neu Delhi elf Menschen gestorben.

AR/wa (afp, rtr, ap)