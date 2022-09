Leonardo DiCaprio und Brad Pitt töpfern gemeinsam

Leonardo DiCaprio ist neben seiner Schauspielerei ein leidenschaftlicher Umweltaktivist. Und noch mehr: Er und Brad Pitt haben ihre gemeinsame Liebe zum Töpfern entdeckt. Während der Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood" haben sie zusammen Kunst gemacht. Es war das erste Mal, dass die beiden Schauspieler gemeinsam an einem Film gearbeitet haben.