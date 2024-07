Schützen oder töten? - Botsuanas Elefanten-Problem

Immer wieder kommt es in Botsuana zu Konflikten zwischen Menschen und Elefanten. Die großen und ungemein starken Tiere decken die Dächer von Hütten ab, zerstören Gehege und greifen mitunter sogar Menschen an. Kein Wunder, dass die Kritik von westlichen Tierschützern an der Elefantenjagd in Botsuana nicht gut ankommt. Einheimische Jäger dürfen jedes Jahr eine bestimmte Zahl an Elefanten schießen, ebenso Touristen aus dem Ausland. Die bringen eine Menge Geld ins Land, was letztlich auch dem Tierschutz zugutekomme, argumentiert die botsuanische Regierung. Sie will sogar 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken, damit es lernt, welche Probleme das Leben mit Elefanten mit sich bringt. In Botsuana sind sie stolz darauf, dass sich die Elefanten-Population dank konsequenter Tierschutzprogramme wieder erholt hat – und leiden gleichzeitig unter den Folgen. Eine Reportage von Florian Nusch.