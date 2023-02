Fokus Europa

Bosnierin rettet Babys vor Hunger und Armut

Babys trifft Armut in Bosnien besonders hart. Eine Hilfsorganisation versorgt sie mit dem Nötigsten. Sie liefert Lebensmittel, Kleidung und Windeln an Mütter mit Babys in die entlegensten Regionen des Vielvölkerstaates.