Borussia Dortmund: Geschäftsführer Watzke hört 2025 auf

"Im nächsten Jahr bin ich 20 Jahre im Amt. Mein Gefühl hat sich verstärkt, dass der Punkt gekommen ist, an dem ich sage: Es reicht jetzt auch irgendwann mal", sagte Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, während des Trainingslagers des Vereins in Marbella in Spanien. Er werde seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, so der 64-Jährige. Bereits im kommenden Sommer will Watzke die Verantwortung für den sportlichen Bereich des Vereins abgeben.

"Ich wollte es frühzeitig öffentlich machen, um den Übergang in den nächsten eineinhalb Jahren zu moderieren", sagte Watzke. "Mir war es wichtig, dass ich einen selbstbestimmten Abgang aus dieser Position verkünden kann."

Auch international einflussreich

Watzke war 2005 zum Geschäftsführer von Borussia Dortmund berufen worden und hatte seitdem die Entwicklung des Vereins geprägt. In diese Zeit fiel auch die erfolgreiche Ära unter Trainer Jürgen Klopp mit zwei Meistertiteln 2011 und 2012, dem Pokalsieg 2012 und dem Champions-League-Finale 2013.

Der Unternehmer - er gründete mit 30 Jahren eine Firma für Arbeitsschutzbekleidung - gehört zu den einflussreichsten Personen im deutschen Fußball. In der Deutschen Fußball Liga (DFL) führt Watzke den Aufsichtsrat an und ist Sprecher des Präsidiums. Seit April 2023 sitzt er zudem als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) im UEFA-Exekutivkomitee, dem mächtigsten Gremium der Europäischen Fußball-Union. Watzkes Mandat in der UEFA endet ebenfalls 2025.

sn/asz (sid, dpa)