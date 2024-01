Boris Georgievski

Boris Georgievski leitet die mazedonische Redaktion von Deutsche Welle. Zudem berichtet er regelmäßig für DW aus Nordmazedoniens Hauptstadt Skopje

Die meiste Zeit seiner beruflichen Laufbahn verbrachte Boris als Journalist in der DW-Zentrale in Bonn und als DW-Korrespondent in Skopje. Seit 2016 ist er Leiter der mazedonischen DW-Redaktion.