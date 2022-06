„Bombenstimmung im Stadion“

Fast täglich nehmen wir Worte in den Mund, die mit Krieg oder Gewalt zusammenhängen – und sind uns dessen dabei nur selten bewusst. Doch angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verändert sich gerade die Wahrnehmung: Immer häufiger stellt sich plötzlich ein unangenehmes Gefühl ein, wenn man beim Plaudern erzählt, dass man mit dem Nachbarn „auf Kriegsfuß steht“ oder gerade „an allen Fronten gleichzeitig kämpft“. Innerlich zucken wir zusammen und stellen uns die Frage: „Kann man das eigentlich so noch sagen?“



Fest steht: Metaphern aus der Welt von Krieg und Kampf dienen oft dazu, strategisches Vorgehen auszudrücken. „Das bedeutet aber nicht, dass wir jeweils auch die Idee der Gewalt mit übertragen“, meint die Germanistin und Linguistin Kristin Kuck von der Universität Magdeburg. „Wenn ich zum Beispiel sage, dass ich einen Schlachtplan entwickle, dann wird mir kaum jemand unterstellen, dass ich gewaltbereit bin.“



Sprache diene dazu, uns in der Welt einzurichten und sie zu verstehen, erklärt der Sprachwissenschaftler und Medienlinguist Mark Dang-Anh vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Dabei würden eben Metaphern, bildhafte Beschreibungen, Übertragungen und Analogien helfen: „Wenn wir uns Neues erschließen, greifen wir gern auf bekannte Muster zurück.“ Eine Kriegsmetapher zu verwenden bedeute aber nicht zwingend, dass der Sprecher etwas „besonders martialisch“ darstellen wolle.



Sprachbilder würden sich bisweilen so sehr verfestigen, dass es Sprechern irgendwann nicht mehr bewusst ist, dass sie in Metaphern sprechen. Der Ursprung vieler Begriffe ist den meisten Menschen heutzutage oft gar nicht mehr bekannt, sie dienen vielmehr dem gemeinsamen Verstehen. So habe „Kopf“ ursprünglich „gewölbte Schale“ oder „Schöpfgefäß“ bedeutet und wurde aufs menschliche Haupt übertragen, erklärt Dang-Anh. Der „Hiwi“ wiederum, der Hilfswissenschaftler an der Uni, war im Zweiten Weltkrieg noch der „Hilfswillige“ an der Ostfront.



Ist es denn nun typisch deutsch, in Kriegsmetaphern zu sprechen? Dirk Schumann, Historiker am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Göttingen, ist der Meinung, dass es schwer zu beurteilen sei, ob dieser Sprachgebrauch mit dem früheren deutschen Militarismus zu tun habe.



Tatsächlich gebe es Kriegsmetaphern ebenso im Englischen und Französischen, sagt auch Kristin Kuck. Aber es sei nur im konkreten Kontext möglich zu sagen, ob eine Kriegsmetapher problematisch sei oder nicht, der Gebrauch sei „nicht per se kriegerisch gemeint und verwerflich“. Schaue man sich etwa die Fußballsprache an, so die Expertin, finde man Stürmer und Verteidiger, die Spieler „erobern“ den Ball, es gibt Mittelfeld-Strategen, Scharfschützen, Offensive und Defensive, die Abwehr steht bombenfest und natürlich will man gewinnen.



Im Moment des Krieges aber, wie er gerade in der Ukraine tobt, nehmen wir Kuck zufolge solche Metaphern eher wahr, diese „archaische Vorstellung von Krieg und Kampf, die wir normalerweise nur als Quell für Metaphern benutzen“. Plötzlich wird die wörtliche Bedeutung mitgedacht und der fast verloren gegangene zynische Tonfall, wenn man etwa vom erfreulichen „Bombenwetter“ spricht, ist plötzlich wieder da. Denn wenn Bomben fallen, bezeichnet der Begriff eben „kein Wetterphänomen“ mehr, wie Kuck sagt. „Da wird der Zynismus plötzlich bewusst.“ Erst recht, wenn es um eine schwächere Gruppe geht - etwa Kriegsflüchtlinge. Und dann lohnt es sich, die eigene Wortwahl kritisch zu hinterfragen.



