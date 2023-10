Bombendrohung legt Hamburger Flughafen vorübergehend lahm

Nichts ging mehr am Hamburger Flughafen. Nach einer Anschlagsdrohung auf ein iranisches Flugzeug begleiteten zwei Eurofighter die Passagiermaschine aus Teheran im deutschen Luftraum. Jetzt läuft der Flugbetrieb wieder.

Wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg ist der Flughafen der Hansestadt für rund eineinhalb Stunden komplett lahmgelegt gewesen. Es habe weder Starts noch Landungen gegeben, sagte eine Airport-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch hätten mehrere Flüge etwa nach Hannover und Bremen umgeleitet werden müssen.

E-Mail mit Anschlagsdrohung

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, am Morgen sei eine E-Mail mit der Anschlagsdrohung eingegangen, die sehr ernst genommen worden sei. Zu den Hintergründen der Drohung sagte der Sprecher jedoch nichts. Die Hamburger Innenbehörde äußerte sich ebenfalls nicht, verwies auf die Bundespolizei.

Die Maschine aus dem Iran wurde in einem Sonderbereich des Hamburger Flughafens abgestellt Bild: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Von der Anschlagsdrohung betroffen war der Homepage des Flughafens zufolge der Flug IR 723, der vom Teheraner Imam-Khomeini-Flughafen gestartet war und um 11.45 Uhr in Hamburg erwartet wurde. Nach Angaben der Luftwaffe wurde die Maschine im deutschen Luftraum von zwei Eurofighter-Jets begleitet. Die Maschine "wurde - nach einer Bombendrohung - von uns nach Eintritt in den deutschen Luftraum östlich von Berlin bis zur Landung in Hamburg begleitet," teilte die Luftwaffe auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Flugbetrieb läuft wieder

Die nach Angaben der Bundespolizei gegen 12.20 Uhr in Hamburg gelandete Maschine der Iran Air wurde in einem Sonderbereich des Flughafens abgestellt. Flughafenfeuerwehr und mehrere Krankenwagen standen bereits bereit. Die 198 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder konnten das Flugzeug normal verlassen. Sie wurden - begleitet von jeweils einem Polizeifahrzeug - mit Bussen in einen eigenen Bereich gebracht und einer Sicherheitskontrolle unterzogen. Der Flugbetrieb war gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt worden und erst gegen 14.00 Uhr wieder angelaufen.

nob/pg (dpa, afp)