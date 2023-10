Bombenanschlag vor türkischem Innenministerium in Ankara

Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X von einem Bombenanschlag nahe des Ministeriums. An dem Anschlag seien zwei "Terroristen" beteiligt gewesen. Einer habe sich in die Luft gesprengt, der andere sei "neutralisiert" worden. Bei einem Schusswechsel im Anschluss an die Explosion seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Zentrum Ankaras wurde abgesperrt

Der Angriff habe sich an der Eingangstür zum Innenministerium der Türkei im Zentrum der Hauptstadt ereignet, so der Minister. Die beiden Angreifer seien mit einem Renault Kangoo vor das Innenministerium gefahren, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Das Zentrum wurde weiträumig abgesperrt. Laut dem Sender NTV ereignete sich die Explosion auch nur wenige Hundert Meter entfernt von einem Eingang zum Parlament. Das tagt planmäßig am Sonntag erstmals seit der Sommerpause.

Türkische Polizeispezialeinheiten sichern einen Bereich nach der Explosion in der Nähe des Innenministeriums Bild: Cagla Gurdogan/REUTERS

Nach dem Bombenanschlag hat die türkische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingeleitet. Zudem sei eine Nachrichtensperre zu dem Thema verhängt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Präsident des Obersten Rundfunk- und Fernsehrates (RTÜK), Ebubekir Sahin, ermahnte die Medienorganisationen, sich strikt an das Sendeverbot zu halten.

Bombenentschärfungstrupps im Einsatz

Fernsehbilder zeigten Bombenentschärfungstrupps, die in der Nähe eines geparkten Fahrzeugs in dem Gebiet arbeiteten, das sich in der Nähe der Großen Türkischen Nationalversammlung und anderer Regierungsgebäude befindet. Die Polizeipräfektur von Ankara teilte mit, sie habe in der Folge noch einige "verdächtige Pakete" kontrolliert zur Explosion gebracht, da zunächst weitere Anschläge befürchtet wurden. Die beiden Polizeibeamten werden in einem Krankenhaus behandelt und befinden sich Medienberichten zufolge nicht in ernstem Zustand.

Das mutmaßliche Täterfahrzeug in der Nähe des Innenministeriums Bild: Cagla Gurdogan/REUTERS

Noch keine Informationen über Angreifer

Bislang bekannte sich noch niemand zu dem Anschlag. Kurdische und linksradikale militante Gruppen sowie die Gruppe "Islamischer Staat" haben in der Vergangenheit im ganzen Land tödliche Anschläge verübt. Auf der Agenda des türkischen Parlaments steht in der neuen Sitzungsperiode unter anderem die Abstimmung über den NATO-Beitritt Schwedens, den Ankara seit Monaten blockiert. Die Türkei fordert von Schweden ein härteres Vorgehen gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK.

Auch über die Einsätze des türkischen Militärs im Irak und in Syrien soll nach Angaben des Staatssenders TRT zeitnah abgestimmt werden. Die Türkei geht im Nordirak und in Nordsyrien regelmäßig gegen die syrische Kurdenmiliz YPG und die PKK vor. Ankara sieht beide als Terrororganisationen an.

Der EU-Kommissar für Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik, Oliver Varhelyi, teilte auf seinem Social-Media-Account der Plattform X eine Nachricht und schrieb: "Wir unterstützen die Türkei im Kampf gegen den Terrorismus". Varhelyi wünschte den bei dem "Selbstmordattentat" verletzten Polizeibeamten eine schnelle Genesung.

Kilicdaroglu sendet Genesungswünsche

Der Vorsitzende der Oppositions-Partei CHP, Kemal Kilicdaroglu, veröffentlichte auch eine Botschaft zu dem mutmaßlichen Terroranschlag. Auf der Social-Media-Plattform X erklärte er: "Ich wünsche unseren Polizisten, die bei dem heimtückischen Terroranschlag in Ankara verletzt wurden, baldige Genesung. Terrorismus ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Egal von wem und woher er kommt, wir werden als Land gemeinsam kämpfen, wir werden verräterischen Bestrebungen niemals eine Chance geben! Gute Besserung, meine Türkei", sagte er.

Auch die deutsche Botschaft veröffentlichte auf Türkisch und Deutsch eine Reaktion via X: "Mit Entsetzen beobachten wir die Nachrichten von dem Terroranschlag heute morgen im Herzen Ankaras", hieß es darin. "Wir wünschen den Verletzten rasche Genesung. Bitte vermeiden Sie bis auf Weiteres das Stadtzentrum von Ankara."

Die Explosion ereignete sich fast ein Jahr nach dem Anschlag in einer belebten Fußgängerzone im Zentrum Istanbuls am 13. November 2022, bei der sechs Menschen getötet und 81 verletzt wurden. Die Türkei machte kurdische Aktivisten dafür verantwortlich. Ankara ist in den vergangenen Jahren von Anschlägen verschont geblieben. Den letzten Angriff gab es 2015, als bei Bombenexplosionen am Hauptbahnhof mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Dafür soll der sogenannte "Islamische Staat" (IS) verantwortlich gewesen sein.

sti/haz/nob/as (dpa, afp, ap, rtr, DW-Türkisch)