Bolsonaro-Anhänger stürmen den Kongress in Brasilien

Tausende Anhänger des rechtsgerichteten brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro sind in den Kongress eingedrungen. Dabei richteten sie erheblichen Sachschaden an, wie auf Fotos zu sehen war, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie die Polizei Tränengas einsetzte, um hunderte Demonstranten zurückzudrängen. Nach anderen Berichten setzte die Polizei auch Pfeffer-Spray ein. Viele Eindringlinge trugen gelbe Kleidung und schwenkten die brasilianische Flagge.

Die Bolsonaro-Anhänger hatten zunächst Absperrungen überwunden, waren auf das Gelände des Parlaments vorgerückt und gelangten dann auf das Dach des Gebäudes, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Das Gelände um den Kongress war von den Behörden abgeriegelt worden. In dem Kongressgebäude befinden sich der Senat und das Abgeordnetenhaus.

Die Polizei geht mit Tränengas gegen die Demonstranten vor

Nach dem Angriff auf den Kongress zogen Bolsonaro-Anhänger auch zum Obersten Gerichtshof. Sie hätten dort Scheiben eingeworfen und seien in die Lobby vorgedrungen, berichtete das Nachrichtenportal G1.Auf Video-Aufnahmen örtlicher Medien war zu sehen, wie die Eindringlinge Möbel zerstörten.

Zudem zogen Gruppen von Demonstranten zum Regierungssitz Palácio do Planalto, dem Arbeitsplatz des Staatsoberhaupts. Wie der Sender CNN Brasil meldet, drangen die Demonstranten auf den Parkplatz des Palastes vor. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva befindet sich derzeit auf einer offiziellen Reise im Bundesstaat Sao Paulo. Unklar ist derzeit, ob die Protestierer auch in den Palast gelangt sind.

"Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen", schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter.

Bolsonaro-Anhänger besetzen das Dach des Kongressgebäudes

Die Proteste der Bolsonaro-Anhänger richten sich gegen den Wahlsieg des seit Jahresanfang amtierenden linksgerichteten Präsidenten Lula. Bolsonaros Gefolgsleute wollen den Sieg Lulas bei der Präsidentenwahl in Brasilien nicht akzeptieren. Auch Bolsonaro selbst erkannte seine Niederlage bisher nicht ausdrücklich an. Radikale Anhänger des Ex-Militärs hatten bereits nach der Wahl immer wieder gegen Lulas Sieg protestiert und die Streitkräfte des Landes zu einem Militärputsch aufgerufen.

Die Bilder der Aktion in Brasilia wecken Erinnerungen an die Erstürmung des US-Kapitols in Washington durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump am 6. Januar 2021.

