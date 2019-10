Bolivianer protestieren gegen Kooperation mit Deutschen

Mit Straßenblockaden haben Menschen in Bolivien gegen ein deutsch-bolivianisches Abkommen zur Gewinnung von Lithium im Uyuni-Salzsee (Artikelbild) protestiert. Im zentralbolivianischen Potosí versperrten Demonstranten, darunter viele Studenten, einige Hauptverkehrsstraßen. Potosi liegt rund 420 Kilometer südlich des Regierungssitzes La Paz. Die Demonstranten forderten Präsident Evo Morales auf, die Zusammenarbeit des Staatskonzerns Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) mit dem deutschen Unternehmen ACISA aus Baden-Württemberg zu stoppen. Der Lithium-Abbau komme der Bevölkerung nicht ausreichend zugute, argumentierten die Demonstranten.

Deutschland und Bolivien hatten im vergangenen Dezember in Berlin eine Kooperation vereinbart. Die deutsche Firma ist nicht der einzige ausländische Partner, der gegenwärtig in Bolivien auf Widerstand stößt. Deutschland Auch das chinesische Unternehmen Xinjian TBEA steht wegen des Lithium-Bergbaus in der Kritik.

Rohstoff für Batterien

Im Uyuni-Salzsee werden die weltweit größten Lithium-Vorkommen vermutet. Unternehmen brauchen den Rohstoff für Batterien für Elektroautos. Dem Abkommen zufolge soll YLB 51 Prozent der Anteile in der Kooperation halten. Geplant ist von 2022 an eine Förderung von 30.000 bis 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid im Jahr. Damit ließen sich Hunderttausende E-Autos mit Lithium-Batterien versorgen. In Berichten ist von einer Investition von 300 bis 400 Millionen Euro die Rede.

