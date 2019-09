Bodensee in 360°

Der Bodensee ist so groß, dass man wegen der Erdkrümmung auch bei bester Fernsicht niemals vom Ostufer bis zum Westufer schauen kann. Über 540 Quadratkilometer erstreckt sich der See auf drei Länder: Schweiz, Österreich und Deutschland. Viele schöne Städte und Dörfer, aber auch Wälder und Weinberge sowie Strände und Häfen reihen sich entlang seiner Ufer. Folgen Sie DW-Reporterin Elisabeth Yorck von Wartenburg zu den schönsten Orten rund um den See.