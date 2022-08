Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts

Das Match des Jahrhunderts

Tritt Fischer überhaupt an? Die Verhandlungen mit Fischer vor dem Titelkampf 1972 sind kompliziert. Das ehemalige Wunderkind aus New York misstraut den sowjetischen Schachspielern und dem Weltschachverband. Erst in letzter Minute gelingt es den isländischen Organisatoren, Fischer nach Reykjavik zu holen. Gleich in der ersten Runde kassiert er eine Niederlage.