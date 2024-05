Bo Svensson neuer Trainer bei Union Berlin

Fast-Absteiger Union Berlin setzt in der neuen Saison auf einen alten Bekannten aus der Fußball-Bundesliga. Zuvor war bereits Horst Heldt als neuer Geschäftsführer von den Berlinern verpflichtet worden.

Union Berlin ist bei der Trainersuche fündig geworden. Bo Svensson tritt ab dem 1. Juli die Nachfolge von Nenad Bjelica an. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der Däne Svensson war zuletzt beim Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga tätig, hatte dort allerdings im November die Konsequenzen aus dem sportlichen Misserfolg gezogen und war zurückgetreten.

"Ich beobachte Union schon länger und bin sicher, hier gute Bedingungen für erfolgreiche Arbeit zu finden", sagte Svensson. Die Geschlossenheit, die Union ausstrahlt, die Einheit zwischen Mannschaft, Fans, Mitarbeitern und Vereinsführung, ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich freue mich auf den vor uns liegenden Weg und werde alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden."

Der 44-Jährige beerbt Bjelica, von dem sich Union Anfang Mai, zwei Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison getrennt hatte. Der Kroate hatte den Cheftrainerposten erst im vergangenen November vom langjährigen Erfolgstrainer Urs Fischer übernommen. Er konnte den Negativtrend der Berliner aber nicht stoppen. Erst am letzten Spieltag rettete Union unter Interimstrainer Marco Grote mit einem 2:1-Sieg in letzter Minute gegen den SC Freiburg den Klassenerhalt.

Gemeinsam mit Horst Heldt zurück in Erfolgsspur

Am Dienstag hatten die Berliner Horst Heldt als neuen Geschäftsführer Profifußball verpflichtet. Der ehemalige Schalker und Stuttgarter löst Oliver Ruhnert offiziell ab 1. Juli ab, Ruhnert kehrt auf eigenen Wunsch auf die Position des Chefscouts zurück. "Wir haben uns in enger Abstimmung mit Oliver Ruhnert und Horst Heldt für einen sportlichen Neustart im Sommer entschieden und sind überzeugt, dass Bo Svensson ein Trainer ist, der gut zu unserem Klub passt", sagte Union-Präsident Dirk Zingler.

Union Berlin hatte in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Höhenflug erlebt. Nach dem Aufstieg im Jahr 2019 qualifizierte sich der Klub unter Urs Fischer 2021 zunächst für die UEFA Conference League, dann 2022 für die Europa Leagueund schließlich in der Saison 2022/2023 als Tabellenvierter sogar für die Champions League. Danach folgte allerdings der sportliche Absturz. Unter Heldt und Svensson sollen nun Kontinuität und Erfolg wieder zurückkehren.

asz/toe (dpa, SID)