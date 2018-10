BMW verstärkt sein Engagement in China

BMW baut seinen Anteil an dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen mit Brilliance aus. Künftig wollen die Bayerischen Motorenwerke drei Viertel der bislang gleichmäßig verteilten Anteile halten. Für die nötigen 25 Prozent sollen umgerechnet 3,6 Milliarden Euro fließen. Obwohl im Jahr 2022 die Joint-Venture-Pflicht für den Bau von Automobilen in China ausläuft, ist die Laufzeit des Gemeinschaftsunternehmens bis 2040 verlängert worden. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten beide Seiten in der nordostchinesischen Stadt Shenyang.

Es geht BMW darum, die langfristige Zusammenarbeit mit Brilliance in China zu stärken. Bis Anfang der 2020er Jahre wollen die Bayern jährlich 650.000 Fahrzeuge in China fertigen. Dafür wären 5000 zusätzliche Arbeitsplätze nötig. Im vergangenen Jahr liefen in den Werken des Gemeinschaftsunternehmens insgesamt etwa 400.000 Autos vom Band.

Erst müssen Behörden und Aktionäre gefragt werden

Um die Produktionskapazitäten an den bestehenden Standorten in Shenyang auszubauen, sind Investitionen von mehr als drei Milliarden Euro geplant. In den neuen Werken sollen Elektroautos, Hybridfahrzeuge und konventionelle Pkw gebaut werden.

Die Volksrepublik ist der größte Automarkt der Welt und für die Münchner wie für viele andere Hersteller der größte Einzelmarkt. BMW und Brilliance betreiben bereits zwei Autofabriken und ein Motorenwerk in China. Die Bayern kündigten im Sommer den Ausbau der seit 2003 bestehenden Partnerschaft an. Jetzt müssen nur noch die Aufsichtsbehörden und die Brilliance-Aktionäre zustimmen.

rb/stu (dpa, rtr)