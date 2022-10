Black votes matter - Wahlkampf in Wisconsin

Vor zwei Jahren gewann Joe Biden die Präsidentschaftswahl - jetzt erteilen die Wähler ihm und seiner demokratischen Partei eine Art Zwischenzeugnis. Bei den sogenannten Midterms am 8. November wird ein neues Repräsentantenhaus gewählt sowie ein Drittel des Senats, die beiden Kammern des US-Parlaments. Nicht nur in Milwaukee, Wisconsin hat sich der politische Wind zuletzt etwas gedreht, viele Wähler sehen die Politik von Präsident Biden kritisch - das gilt auch für die schwarze Community, die einen entscheidenden Anteil hatte am Ausgang der Wahl vor zwei Jahren. Kein Wunder, dass die Kampagnenleiter von beiden politischen Lagern nun vor allem sie zu überzeugen suchen. Wer dabei mehr Erfolg hat, berichtet Sumi Somaskanda.