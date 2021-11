Ein Biosphärenreservat ist eine von der UNESCO initiierte Modellregion, in der Mensch und Natur möglichst einträchtig zusammen leben. In Deutschland gibt es 15 UNESCO-Biosphärenreservate.

Im Weltnetz der Biosphärenreservate geht es nicht um den klassischen Naturschutz im engeren Sinne, sondern um das Zusammenwirken von Mensch und Natur, von Umweltschutz und Wirtschaft. Die Prinzipien sind festgeschrieben im Programm Der Mensch und die Biosphäre (Man and the Biosphere Programme, MAB-Programm). Im März 2016 gab es 669 Biosphärenreservate in 120 Ländern. Am MAB-Programm beteiligen sich über 150 Staaten.