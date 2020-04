Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Varnist"

Die Kunst-Filter-App "Varnist" ist sowohl für Android- als auch für iOS-Smartphones erhältlich.

Mit der Anwendung lassen sich Fotos sekundenschnell in Gemälde verwandeln. Im Angebot sind Filter, die Künstler und ihre Handschrift imitieren wie "Picasso" oder "Renoir", aber auch Zeichentechniken wie Manga. 56 der 105 Filter stehen in der Basis-Version zur Verfügung.

Die Handhabung der App ist schnell erklärt. Ein Foto machen oder aus der Galerie auswählen, den gewünschten Filter antippen und mittels Wischen über das Foto das Ergebnis intensivieren oder abschwächen. Die Ergebnisse sind beeindruckend bis kitschig.

Doch es bleiben Wünsche offen. Der Export in der kostenlosen Version funktioniert nur über die Zwischenablage des Smartphones. Nicht immer ist es möglich, sich die Fotos per E-Mail oder Messenger zuzuschicken, vor allem, wenn man das Wasserzeichen nicht dabei haben will.

Fazit: "Varnist" ist eine spaßige App, die Langweiler zum Hingucker werden lässt. Für professionell verwertbare Ergebnisse müssen die Nutzer allerdings in die Bezahl-Version investieren.

Top 3 Pros:

die Filter machen gute Laune

super zum Herumspielen und Ausprobieren

keine Werbung

Top 2 Cons:

Export umständlich

Export nur in kleiner Auflösung möglich

Hersteller: Jaume Pujantell

Preis: die Basisvariante ist im App-Store und bei Google Play kostenlos. Ein Monats-Abo kostet 0,99€, ein jährliches Abo schlägt mit 9,99€ zu Buche.