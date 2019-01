Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Picnic"

"Picnic" ist eine kostenlose Fotobearbeitungsapp für iOS und Android. Gängige Bearbeitungswerkzeuge für Sättigung, Belichtung oder Kontrast sucht man hier vergebens. Die Entwickler haben sich auf einen einzigen Aspekt konzentriert: Lichtstimmungen in Motiven mit Himmel. "Picnic" bietet mehr als 30 Preset-Filter, mit denen sich etwa eine Abendstimmung erzeugen oder ein Tag- in ein Nachtbild verwandeln lässt. Um das ansprechend umzusetzen, trennt die Software automatisch den Bildbereich "Himmel" von den restlichen Objekten. Mit zwei Schiebereglern lässt sich der jeweilige Effekt dann für Vorder- und Hintergrund anpassen. Dieses minimalistische Konzept sorgt dafür, dass die App äußerst einfach zu bedienen ist.



Die Ergebnisse in unserem Test waren größtenteils überzeugend . Wer seine Fotos aber gerne möglichst natürlich wirken lässt, sollte die Finger von "Picnic" lassen - die von der App erzeugten Bilder fallen eher in die Kategorien "knallig" und "artifiziell". Weniger gut haben uns die generierten Nachtstimmungen gefallen. Hier waren oft klar erkennbare weiße Ränder an den Objekten zu sehen.



Insgesamt ist Picnic eine App, die Spaß macht - und das, was sie verspricht, gut umsetzt. Eine vollwertige Fotobearbeitungsapp ist sie allerdings nicht.



Top 3 Pros:



-Kostenlos

-Extrem einfach zu bedienen

-Zum Teil spektakuläre Resultate



Top 3 Cons:



-Geringer Funktionsumfang

-Ergebnisse wirken artifiziell

-Nachtstimmungen wenig überzeugend



Preis: Kostenlos für iOS und Android



Hersteller: ESTSoft corp.