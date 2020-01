Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Photo Editor"

Die kleine, aber technisch umfangreiche App „Photo Editor“ richtet sich an erfahrene Bildbearbeiter mit Android-Gerät. Die kostenlose Anendung gibt es im Google Play-Store.

„Photo Editor“ überzeugt vor allem mit einer breiten Auswahl an Tools: Kontrastverbesserung via Gradationskurve oder Histogramm, örtliches Aufhellen, Fleckenretusche, Gamma- sowie Perspektivkorrektur. Außerdem könnt ihr Eure Bilder zuschneiden, drehen, Formen hinzufügen oder mit der Unschärfe spielen. Besonders erwähnenswert: Die App erlaubt die Bearbeitung von Exif-Kamera-Daten - das kann dabei helfen, die Metadaten Eurer Bilder im Blick zu behalten.

Ein kleiner Kritikpunkt:. Die App richtet sich vor allem an User mit überdurchschnittlichem Interesse an Bildbearbeitung. Für Freunde von vorgefertigten Filtern ist "Photo Editor" weniger geeignet. Wenn Ihr jedoch bereit seid, Zeit zu investieren, könnt Ihr mit der App stundenlang an Euren fotografischen Meisterwerken feilen - und überzeugende Resultate erzielen.

Top 3 Pros:

Große Auswahl an Tools

Gute Perspektivkorrektur

Exif-Bearbeitung

Top 2 Cons:

Werbung in der App (lässt sich für 3,59€ abstellen)

Keine vorgefertigten Filter

Preis: Kostenlos für Android / Bietet In-App-Käufe an

Hersteller: dev.macgyver