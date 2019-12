Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Mextures"

Die iOS-App "Mextures" ist kein klassisches Bildbearbeitungs-Tool, sondern ein Programm, mit dem man seinen Fotos vorgefertigte Texturen hinzufügen kann. Das klingt nicht gerade neu und eher nach Instagram, ist hier aber ganz anders gelöst.

Die rund 150 Texturen lassen sich nämlich beliebig kombinieren, übereinanderlegen und mit etlichen Blenden und stufenloser Transparenz beeinflussen. Dadurch entstehen sogenannte "Formeln" ("Formulas"), die sich speichern lassen. "Mextures" verfügt dazu über eine Reihe von Standard-Editierwerkzeugen und Filtern zur Feinabstimmung.

Das Besondere an "Mextures" ist aber die Möglichkeit, mit einer großen Auswahl an Ebenen zu arbeiten, so wie man das von Photo Shop kennt. Durch die Kombinationsmöglichkeiten kann der User tatsächlich sehr individuelle Foto-Looks kreieren, die sich von den typischen Schnappschüssen mit Filterbearbeitung abheben.

Zum schnellen Ausprobieren lassen sich die vorgefertigten "Formulas" verwenden, also fertige Kombinationen mit Looks wie "Zerstörter Film", "Schwarz Weiß" oder Winter- und Sommerlandschaften. Wer tiefer einsteigen will, muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Dafür bekommt man eine professionelle Software, die sich durch In-App-Käufe erweitern lässt.

Top 3 Pros:

- originelle Ergebnisse durch die Vielzahl kombinierbarer Texturen und Überblendungen

- selbst kreierte Looks kann man speichern und mit anderen teilen

- alle Bearbeitungsschritte können jederzeit rückgängig gemacht oder verändert werden

Top 3 Cons:

- eher Ergänzung als Ersatz für universale Foto-Bearbeitungs-Apps

- Benutzeroberfläche etwas gewöhnungsbedürftig

- nicht für Android-Geräte nutzbar

Hersteller: Merek David Com, LLC

Preis: 2,29 €