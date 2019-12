Bildbearbeitungs-Apps im Test: "kirakira+"

Als iOS-Anwendung kostet die App 1,09 € im App-Store, im Google Store ist sie derzeit kostenlos.

"kirakira+" ist eine Filter-App, mit der sich Glitzer-Effekte auf Fotos oder Videos legen lassen. Reflektierenden Objekten wie Glas oder Lichtern kann man so ein Extra-Funkeln verleihen. Sieben Filter stehen zur Auswahl. Die Intensität des Glamour-Faktors lässt sich über einen Regler steuern.

Kleiner Gimick: aus Fotos baut die App Mini-Gifs, bei denen das Glitzern erst so richtig zur Geltung kommt. So weit, so simpel. Darüber hinaus hat die App allerdings keine Funktionen.

Fazit: Kinderleicht zu bedienen, ohne Schnickschnack, verleiht "kirakira+" Fotos einen Hauch Extra-Glamour. Brauchen wir nicht alle gelegentlich ein wenig "Bling Bling"?

Top 3 Pros:

- super einfach zu bedienen

- hübsche Glitzereffekte bringen dröge Fotos zum Strahlen

- keine Werbung, In-App-Käufe oder teure Abo-Fallen

Top 2 Cons:

- funktioniert nur als Ergänzung zu Foto-Bearbeitungs-Apps

- zu wenig Funktionen

Hersteller: bytes inc.

Preis: 1,09 € im App-Store, kostenlos im Google-Store