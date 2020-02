Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Instasize"

Durch die Decke: Warum Kosten von Kulturbauten so häufig explodieren

Die Elbphilharmonie in Hamburg, die Kölner Oper oder die Beethovenhalle in Bonn: Viele Prestigeobjekte im Kunstsektor ufern zu Bauskandalen aus. Kostenexplosionen und ewige Bauzeiten - was läuft da falsch?