Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Deep Art Effects"

Die App "Deep Art Effects" verwandelt mithilfe künstlicher Intelligenz Fotos in Kunstwerke. Dabei kann unter einer Vielzahl von Kunststilen gewählt werden, Surrealismus beispielsweise oder Impressionismus. Das Programm funktioniert mit KI, die jedes Foto in einer bestimmten Kunstrichtung nachzeichnet.

Der Nutzer kann ein Foto aufnehmen oder ein bereits aufgenommenes auswählen. Leider lässt sich die Intensität des Filters in der kostenlosen Version nicht immer anpassen. Das bedeutet, dass die Verfremdung jeweils bis zum Maximum ausgereizt wird. Subtiler wäre manchmal besser. Immerhin 65 der rund 125 Filter sind in der Basisvariante kostenlos.

Klassische Bildbearbeitungselemente bietet die App nicht. Fotos können lediglich beschnitten und gedreht werden.

Vorteil: Die App ist für Android und iOS verfügbar.

Nachteil: In der Basisversion können Fotos nur mit Wasserzeichen und leider nicht direkt in die Galerie sondern nur via E-mail oder WhatsApp exportiert werden. Für ein besonders gelungenes Kunstwerk kann einmalig eine Druck-Variante in Ultra-HD Auflösung erworben werden. Das kostet als Poster zum Beispiel 13€.

Fazit: die App macht Spaß, weil sie überraschende Kunstwerke hervorbringt. Allerdings nimmt die Umwandlung jeweils etwas Zeit in Anspruch. Und die allgegenwärtige Werbung nervt.

Top 2 Pros:

- originelle Ergebnisse

- viele Kunststile stehen zur Auswahl

Top 3 Cons:

- in der Basisvariante können Fotos nicht in HD und nur mit Wasserzeichen exportiert werden

- die Umwandlung dauert relativ lange

- zu viel Werbung

Hersteller: Deep Art Effects GmbH

Preis: die Basisvariante ist im App- und im Google Store kostenlos, die Premium-Version koste 4,49 € und 2,29 € für eine Ultra HD Druck Datei