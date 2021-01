Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Camera Editor Beauty"

Die Foto-App "Camera Editor Beauty" gibt es sowohl für iPhones und iPads kostenlos im App Store als auch für PC und Mac als Online-Download. Die Anwendung ist allerdings nur auf Englisch und Japanisch verfügbar, eine deutsche Version gibt es – Stand Januar 2021 – nicht.

"Camera Editor Beauty" ist eine der kompaktesten Apps, die wir je getestet haben. Auf der einen Seite kann man ihr einiges abgewinnen: Die Benutzeroberfläche ist einfach gehalten, auch die Bedienung geht flott von der Hand. Ihr habt die Möglichkeit, direkt in der App Fotos zu schießen oder eure bereits gespeicherten Fotos in ihr zu bearbeiten. Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind auf der anderen Seite aber begrenzt: es gibt dreizehn Filter, sieben Effekte, drei Anpassungswerkzeuge (Helligkeit, Sättigung & Kontrast) sowie die Möglichkeit, mit drei Vorlagen, die Schärfe und den Fokus eurer Bilder zu verändern. Ein Argument pro Download könnte genau diese Einfachheit sein. Mit der App kann man für kurze Zeit Spaß haben. Die Filter und Effekte sind hübsch anzusehen und decken ein breites Spektrum (Vintage, Schwarz&Weiß, etc.) ab. Alles lässt sich mit wenigen Klicks einfügen und wieder löschen. Zudem gibt es keine lästige Werbung, kein Wasserzeichen und keine in-App-Käufe.

Ansonsten hat "Camera Editor Beauty" aber eben nicht viel zu bieten. Die Konkurrenz ist riesig und hat ehrlicherweise auch wesentlich spannendere Features. Wem die oben genannten Tools reichen, der kann mit der Foto-App schöne Bilder kreieren. Wer spektakuläre Ergebnisse haben möchte, sollte sich den Download sparen.



Top Pros:

- einfach zu bedienen

- keine in-App-Käufe



Top Cons:

- sehr kleine Auswahl an Filtern und Effekten

- App nicht auf Deutsch verfügbar



Preis: Kostenlos für iOS und PC



Hersteller: Phornsak Tibyakad