Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Adobe Lightroom"

"Adobe Lightroom" ist als kostenloser Download für IOS und Android erhältlich. Per In-App-Kauf lassen sich einzelne Tools dazuerwerben und zusätzlicher Speicherplatz freischalten.

Mit "Lightroom" könnt ihr eure Fotos einerseits mit verschiedenen vorprogrammierten Filtern versehen. Die Auswahl hierbei ist begrenzt, dafür aber hochwertig. Wesentlich spannender sind die Möglichkeiten zur freien Bildbearbeitung. Egal ob Farbkorrektur oder das Hervorheben einzelner Bilddetails – die von uns getestete Basic-Version bietet leistungsstarke Tools.

Ein weiteres Plus: Alle Originalbilder und alle Änderungen werden in der Cloud gesichert. So lassen sich Bearbeitungsvorgänge perfekt nachverfolgen. Darüber hinaus könnt ihr eure Fotos anhand von Stichwörtern ordnen, die das Programm dank Metadaten-Analyse sogar automatisch zuweist.

Hinsichtlich der Systemanforderungen ist das Programm vergleichsweise anspruchsvoll, was aber aufgrund des großen Funktionsumfangs allerdings nicht verwunderlich ist. Leider lassen sich die Profi-Tools der Premium-Version nur nach Hinterlegung einer Kreditkarte testen.

Dennoch: „Lightroom“ hält für jeden Fotointeressierten eine breite Auswahl an Bearbeitungsmöglichkeiten bereit.

Top 3 Pros:

- Vielseitige Importmöglichkeiten (RAW, JPEG, PNG, TIFF, DNG, AVI, MOV, MP4)

- Mac- und Windows kompatibel

- professionelle Bildbearbeitung

Top 3 Cons:

- Benutzeroberfläche etwas unübersichtlich

- Hohe Systemanforderungen

- Kein Testen der Premiumtools in der Basic-Version möglich

Preis: kostenlose Version für IOS und Android, Premiumversion (inklusive 100 GB Speicherplatz) €4,99/Monat

Hersteller: Adobe Inc.